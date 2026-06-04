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'कजरारे' गाने में आए 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' शब्द का मतलब जानते हैं आप? सिर्फ गुलजार ही लिख सकते हैं ऐसा

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपने कभी इस गाने के बोल यानी 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' पर ध्यान दिया और क्या आपको इसका मतलब पता है। अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' क्या है और क्यों इसे गाने में इस्तेमाल किया गया।

'कजरारे' गाने में आए 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' शब्द का मतलब जानते हैं आप? सिर्फ गुलजार ही लिख सकते हैं ऐसा

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म 'बंटी और बबली' को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म में रानी और अभिषेक की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। इस मूवी में अमिताभ बच्चन और गाने में ऐश्वर्या राय ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी फिल्म में ही चार चांद लगा दिया। आज हम ऐश्वर्या के इसी गाने 'कजरारे कजरारे' के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस गाने को अक्सर आप सुनते होंगे, इस पर जमकर ठुमके भी लगाए होंगे। इस गाने के बिना शादी पार्टी मानों अधूरी है। लेकिन क्या आपने कभी इस गाने के बोल यानी 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' पर ध्यान दिया और क्या आपको इसका मतलब पता है। अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' क्या है और क्यों इसे गाने में इस्तेमाल किया गया।

क्या है 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' का मतलब

'कजरारे कजरारे' गाने में दिल्ली की एक पुरानी कहानी को बड़ी ही खूबसूरती से बताया गया। इस कहानी को बताने के लिए कि 'बल्लीमारान से दरीबे तलक' (ये दोनों दिल्ली के अलग-अलग एरिया के नाम है, पुरानी दिल्ली के अंदर)। इन नामों को ऐसे अचानक से नहीं लिया गया, बल्कि 'बल्लीमारान' के गली कासिम में मिर्जा गालिब का घर था। मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशा भी कह कर बुलाया जाता है। आज भी उनकी हवेली वहां मौजूद है। बस इसी को गुलजार ने बहुत ही खूबसूरती से मिर्जा गालिब से सजाया है।

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बल्लीमारान के साथ क्यों जोड़ा गया दरीबा का नाम

गुलजार जी ने ये जो दो जगहों के नाम लिखे हैं, इसके पीछे उनका एक बेहद गहरा मतलब छुपा हुआ है। दरीबा चांदनी चौक का फेमस ज्वेलरी बाजार है। ऐसे में जब गुलजार ने लिखा 'बल्लीमारान से ' तो इसका मतलब कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मिर्जा गालिब की गलियों से शायरी नहीं, बल्कि दुनिया की तमाम दौलत भी ला दूंगा। ऐसे गहरे मतलब को यकीनन गुलजार ही समझ सकते थे।

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'बंटी और बबली' के बारे में

'बंटी और बबली' फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम कॉमेडी मूवी थी, जिसका निर्देशन शाद अली ने किया है। इसका लेखन आदित्य चोपड़ा और जयदीप साहनी ने किया है। मूवी में अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। वर्ल्डवाइड 'बंटी और बबली' ने लगभग 62 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। इस फिल्म के सीक्वल 'बंटी और बबली 2' में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी वाघ ने अभिनय किया था। ये मूवी साल 2021 में आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसने वर्ल्डवाइड करीब 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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