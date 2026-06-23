मुंगड़ा किसे कहते हैं? कभी सोचा भी नहीं होगा क्या है हेलेन के इस फेमस गाने का असली मतलब
हेलेन का गाना मुंगड़ा-मुंगड़ा सुना है? आप कई बार इस गाने पर नाचे और गाए होंगे, इसका मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता। जब जान लेंगे तो गाने को देखने का तरीका ही बदल जाएगा।
ओ मुंगड़ा-मुंगड़ा...मैं गुड़ की डली। 1977 में आई इनकार फिल्म का यह गाना एवरग्रीन है। इस सॉन्ग को अलग-अलग तरह से कई फिल्मों में लिया जा चुका है। रीसेंट टोटल धमाल में सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माया गया है। ओरिजनल गाने में हेलन मराठी मुलगी बनकर लावणी डांस करती हैं। लावणी डांस के साथ मुंगड़ा इतना फेमस हुआ को कुछ लोग मुंगड़ा का मतलब ही मराठी डांस समझ लेते हैं। आपने ये गाना कई बार गाया और सुना होगा, क्या आपको पता है कि मुंगड़ा का मतलब इस गाने में क्या है?
किसने लिखा था ये गाना?
मुंगड़ा-मुंगड़ा एक ऐसा गाना है जो करीब पांच दशक से लोगों का फेवरिट बना हुआ है। यह गाना जब बजता है तो माहौल मस्त हो जाता है और डांस करने वाले खुद को नहीं रोक पाते। ज्यादातर लोग बिना इस गाने का मतलब समझे या जाने बिना इसे गाते रहते हैं। इसका अर्थ समझकर आप गाना लिखने वाले की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। यह गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। कम्पोजर राजेश रोशन थे और आवाज दी थी लता, आशा की बहन ऊषा मंगेशकर ने। गाने को आइकॉनिक बनाया हेलेन ने। उन्होंने अपनी कैब्रे क्वीन की छवि से उलट इस सॉन्ग में नौवारी साड़ी पहनी है। वह खूबसूरत मराठी मुलगी लग रही हैं।
गाने का मतलब जानकर लगेगा झटका
इस गाने में हेलेन एक बार में ही नाचती हैं। गाने के बोल हैं, मुंगड़ा-मुंगड़ा मैं गुड़ की डली। मंगता है तो आजा रसिया ना ही तो मैं ये चली। दरअसल मराठी में मुंगड़ा बड़े चींटे को बोलते हैं। वैसे सही शब्द मुंगला है, चींटी को मूंगी बोलते हैं। पर बोलचाल की भाषा में चींटे को मुंगड़ा भी कहा जाता है। अब मुंगड़ा का अर्थ पता चलते ही ये गाना एकदम अलग लगने लगेगा। इस गाने में हेलेन अपने चाहने वाले मर्दों को चींटा और खुद को गुड़ की डली बोल रही हैं। जैसे गुड़ देखकर चींटे पीछे आ जाते हैं, वह लोगों से बोल रही हैं कि गुड़ यानी प्यार चाहिए तो आ जाओ वरना मैं जा रही हूं।
खूब पॉप्युलर हुआ गाना
यह गाना सबसे पहले इनकार फिल्म में आया। खूब पॉप्युलर हुआ। थिएटर्स में भी सीटियां बजीं, दर्शक कुर्सियां छोड़कर नाचे। फिल्म हिट थी। फिल्म के डायरेक्टर राज एन सिप्पी ने अपनी एक और फिल्म अंदर-बाहर में यह गाना लिया था। जयश्री टी इस पर डांस करती दिखती हैं। अजय देवगन स्टारर टोटल धमाल में सोनाक्षी इस गाने पर नाचीं तो कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि डायरेक्टर इंद्र कुमार का कहना था कि यह पुराने हिट को सम्मान देने का तरीका है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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