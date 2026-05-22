सुलक्षणा पंडित को ठुकराया, हेमा मालिनी से की मोहब्बत, लेकिन शादी से कर दिया था इनकार
नूतन, हेमा मालिनी, सायरा बानो और सुलक्षणा पंडित…इन तीनों अभिनेत्रियों से अभिनेता का नाम जुड़ चुका है। किसी को उन्होंने दिल दिया था और कोई उन्हें दिल दे बैठी थीं।
हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अभिनेता भी रहा, जिसने फिल्मों में तो कई बार रोमांस किया, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा कुंवारा रहा। ऐसा नहीं है कि इन्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। इनका दिल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था, लेकिन इन्होंने उनसे शादी न करने का फैसला लिया। वहीं जब सुलक्षणा पंडित ने इन्हें प्रपोज किया तो इन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया।
हेमा मालिनी से क्यों नहीं की शादी?
हम बात कर रहे हैं फिल्म 'शोले' के ठाकुर की। उनका नाम संजीव कुमार है। उन्हें ‘शोले’ के सेट पर हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। लेकिन जब वह 30 साल के थे तब उन्हें दौरा पड़ गया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी उम्र लंबी नहीं है। ऐसे में वह नहीं चाहते थे कि वह हेमा मालिनी से शादी करके उनकी जिंदगी तबाह कर दें। इसलिए उन्होंने खुद को इस रिश्ते से पीछे खींच लिया और ताउम्र कुंवारे रहने का फैसला किया।
सायरा बानो को किया था प्रपोज
बता दें, हेमा मालिनी की मोहब्बत में पड़ने से पहले संजीव कुमार ने सायरा बानो को प्रपोज किया था, हालांकि वहां से ना सुनने को मिला था।
सुलक्षणा पंडित को दिया था जवाब
इधर संजीव कुमार, हेमा मालिनी के गम में डूबे थे। उधर फिल्म 'उल्झन' की शूटिंग के दौरान मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित इनके प्यार में दीवानी हो चुकी थीं। वह अक्सर सुलक्षणा के परिवार से मिलने जाते थे, लेकिन जब सुलक्षणा ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो संजीव कुमार ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके दिल में सिर्फ हेमा मालिनी के लिए जगह है।
अजीब इत्तेफाक
संजीव कुमार के ठुकराने के बाद सुलक्षणा पंडित ने भी शादी न करने का फैसला लिया। हालांकि, उनका संजीव कुमार के लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन संजीव कुमार का निधन हुआ था उसी दिन सुलक्षणा पंडित ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा था।
नूतन ने जड़ा था थप्पड़
1970 में एक बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था। फिल्म 'देवी' की शूटिंग के दौरान, नूतन ने पूरी फिल्म यूनिट के सामने संजीव कुमार के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ा था। दरअसल, उस वक्त ऐसी अफवाहें उड़ी थीं कि संजीव कुमार सेट पर मौजूद लोगों से कह रहे हैं कि उनका और नूतन का रोमांटिक एंगल चल रहा है। इस अफवाह की वजह से नूतन की शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए गुस्से में आकर संजीव कुमार के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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