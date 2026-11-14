म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज में 'टी' का मतलब जानते हैं आप? गुलशन कुमार ने भजनों से किया था अपना ये शौक पूरा
गुलशन कुमार की कंपनी टी-सीरीज दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी के नाम टी सीरीज में ‘टी’ का मतलब क्या है? जानिए यहां-
गुलशन कुमार को दुनिया कैसेट किंग जे नाम से जानती हैं। जूस की दुकान से टी-सीरीज जैसी कंपनी खड़ी करने वाले गुलशन को कई भक्ति वीडियो में देखा गया है। वो खुद भी इन वीडियोज में नजर आते। अक्सर लोगों को लगता कि भगवान की भक्ति में लीन नजर आने वाले गुलशन कुमार ही इन गानों के असली सिंगर हैं। लेकिन असल में वो बस अपना बचपन का शौक पूरा कर रहे थे।उन्होंने छोटी सी कैसेट की दुकान से टी-सीरीज नाम की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन कण ही लोग जानते हैं कि इनकी इस कंपनी के नाम टी-सीरीज में 'टी' का मतलब क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं।
जानिए क्या है टी-सीरीज में ‘टी’ का मतलब
5 मई 1956 के एक पंजाबी परिवार में गुलशन कुमार दुआ का जन्म हुआ था। वो पहले अपने पिता के साथ दिल्ली के दरियागंज में में फ्रूट जूस बेचने की दुकान चलाते थे। बाद में उन्होंने एक छोटी सी कैसेट की दुकान की शुरुआत की। जब गुलशन कुमार की ये छोटी दुकान चल पड़ी तो उन्होंने 1983 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी टी-सीरीज की शुरुआत की। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कंपनी के नाम टी-सीरीज में 'टी' का मतलब त्रिशूल से है। गुलशन कुमार खुद भी एक शिव भक्त थे। इसलिए उन्होंने उनके त्रिशूल का ‘टी’ शब्द अपनी कंपनी के नाम में इस्तेमाल किया।
ऐसे हुई टी-सीरीज की शुरुआत
टी-सीरीज की शुरुआत के बाद से कंपनी हिंदी म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। इस बैनर के तले साल 1988 में आमिर खान की फिल्म ‘कयामत से कमायत तक’ का म्यूजिक बनाया गया। फिल्म के साथ म्यूजिक भी खूब हिट हुआ। लेकिन 1991 आई राहुल रॉय की फिल्म ‘आशिकी’ के म्यूजिक ने जैसे हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान दी। नदीम श्रवन ने म्यूजिक कंपोज़ किया था। मार्किट में फिल्म आशिकी के म्यूजिक कैसेट खूब बिकी।
टी-सीरीज के भजन
इसके बाद जब गुलशन कुमार को एहसास हुआ कि मार्किट में भक्ति संगीत के लिए भी जगह है तो उन्होंने खुद भक्ति गीतों को रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। कई वीडियोज में तो वो खुद भी नजर आते थे। उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भजनों को गाता देख लोगों को लगता था कि आवाज भी इनकी ही है। लेकिन असल में उनके सिंगर्स कोई और होते थे। गुलशन कुमार ने खुद ये बात बताई थी कि उन्हें बचपन से शौक था एकाध रोल और स्क्रीन पर नजर आने का। इसलिए वो भक्ति वीडियोज में माता की चुनरी पहन नजर आते थे। जैसे भजन ;मैं बालक तू माता शेरावालिये' ये गाना गुलशन कुमार पर फिमाया गया है। असल में इसके सिंगर बबला मेहता हैं। अगला गाना 'हे भोले शंकर पधारो' ये गाना सिंगर हरिहरन ने गाया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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