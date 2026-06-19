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माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए मिली थी सलमान खान से ज्यादा फीस, पहचाना?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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1994 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान ने साथ काम किया था। गजब की बात ये है कि इस फिल्म के लिए माधुरी को सलमान से ज्यादा फीस मिली थी।

माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए मिली थी सलमान खान से ज्यादा फीस, पहचाना?

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और सुपरस्टार सलमान खान ने साथ में ‘साजन’, ‘दिल तेरा आशिक’, ‘हम आपके हैं कौन..!’ और ‘हम तुम्हारे हैं सनम’ जैसी फिल्में की हैं। लेकिन इन चारों में से एक फिल्म ऐसी भी है जिसके लिए माधुरी को सलमान से ज्यादा फीस मिली थी। क्या आप इस फिल्म का नाम जानते हैं? नहीं! आइए हम आपको बताते हैं।

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम है, ‘हम आपके हैं कौन…!’ ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 72.48 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड 128 करोड़ रुपये कमाए थे।

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माधुरी ने कितनी फीस ली थी?

कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए ‘हम आपके हैं कौन…!’ के मेकर्स ने माधुरी को 2.7 करोड़ रुपये दिए थे। वहीं सलमान ने इस फिल्म के लिए 2.2 करोड़ रुपये चार्ज किए थे।

माधुरी का रिएक्शन

अनुपम खेर के शो में टॉक विद अनुपम खेर में जब माधुरी आई थीं तब बातचीत के दौरान अनुपम ने एक्ट्रेस से पूछा था कि क्या उन्हें ‘हम आपके हैं कौन…!’ में सलमान से ज्यादा फीस मिली थी? ये बात सुनकर माधुरी हंसने लगी थीं और उन्होंने कहा था, ‘ठीक है, अगर ये बात चली है तो चलने दो।’

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वर्कफ्रंट

माधुरी की फिल्म ‘मां बहन’ इसी महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को आईएमडीबी पर 5.5 की रेटिंग मिली है। वहीं सलमान खान की ‘मातृभूमि’ इस साल 14 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली है। इसके अलावा, सलमान, वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही अनटाइटल्ड फिल्म में काम कर रहे हैं जो अगले साल ईद 2027 पर रिलीज होगी।

‘हम आपके हैं कौन…!’ ने बदली करण जौहर की जिंदगी

कहा जाता है कि इस फिल्म ने करण जौहर की जिंदगी बदल दी थी। दरअसल, ‘हम आपके हैं कौन…!’ देखने के बाद ही करण जौहर को लगा था कि भारतीय सिनेमा में संस्कार और कल्चर ही सबकुछ है। इस फिल्म को देखने के बाद ही उन्होंने फिल्ममेकर बनने का मन बनाया था। बता दें, ‘हम आपके हैं कौन…!’ काे सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की रिलीज पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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