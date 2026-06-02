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90 के दशक को वो सिंगर जिसने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे 28 गाने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था नाम

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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आज एक दिन में एक गाना रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 90 के दशक में एक सिंगर ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। क्या आप इस सिंगर काे जानते हैं?

90 के दशक को वो सिंगर जिसने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे 28 गाने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था नाम

‘मेरा दिल भी कितना पागल है’, ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम’, ‘बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए’…अगर आप 90 के दशक के गानों के शौकीन हैं, तो ये गाने आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन गानों को अपनी आवाज देने वाले गायक का नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज है? नहीं! आइए आपको उनके इस रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।

कौन है ये सिंगर?

इस सिंगर का नाम कुमार सानू है। कुमार सानू का नाम पिछले 33 सालों से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों? दरअसल, कुमार सानू ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराना था। बल्कि इसलिए किया था क्योंकि वो 40 दिन के यूएस टूर पर जाने वाले थे और अपना सारा पेंडिंग काम खत्म करके जाना चाहते थे।

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क्यों बदला अपना नाम?

चलिए आपको कुमार सानू के बारे में और दिलचस्प बातें बताते हैं। कोलकाता में जन्मे कुमार सानू का असली नाम सानू भट्टाचार्य है। दिग्गज संगीतकार कल्याणजी-आनंदजी ने जब कुमार सानू की आवाज सुनी तो उन्होंने उन्हें अपना नाम बदलकर कुमार सानू रखने की सलाह दी क्योंकि उनका मानना था कि कुमार सानू का गाने का तरीका बिल्कुल किशोर कुमार की तरह है।

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'आशिकी' ने रातों-रात बनाया सुपरस्टार

साल 1990 में आई फिल्म ‘आशिकी’ के गानों ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का इतिहास बदलकर रख दिया था। इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने कुमार सानू को रातों-रात स्टार बना दिया था। इसी फिल्म से उनकी कामयाबी का वो सिलसिला शुरू हुआ था जो लगातार आगे बढ़ता गया।

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फिल्मफेयर अवॉर्ड

उन्हें साल 1991 से 1995 तक लगातार 5 साल फिल्मफेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम किया था। उन्हें ये अवॉर्ड ‘साजन’ (1991), ‘दीवाना’ (1992), ‘बाजीगर’ (1993) और 1942: ए लव स्टोरी (1994) के लिए मिले थे।

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ठुकरा दिया था अवॉर्ड

लगातार पांच बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने के बाद, जब छठे साल भी कुमार सानू को नॉमिनेशन मिला, तो उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए इस अवॉर्ड को लेने से मना कर दिया। उनका मानना था कि अब ये सम्मान किसी नए और उभरते हुए कलाकार को मिलना चाहिए।

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मिला पद्मश्री सम्मान

90 के दशक में कुमार सानू हर बड़े अभिनेता की पहली पसंद बन चुके थे। उन्होंने उस दौर के दिग्गज कलाकारों के लिए सैकड़ों सुपरहिट गाने गाए। उन्होंने न सिर्फ हिंदी और बंगाली में, बल्कि देश की 15 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए थे। उनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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