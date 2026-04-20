Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काजोल और अशोक-किशोर कुमार में है पारिवारिक रिश्ता…क्या आप जानते हैं इनके बीच का कनेक्शन?

Apr 20, 2026 12:51 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का कनेक्शन गुजरे जमाने के एक्टर अशोक कुमार और सिंगर किशोर कुमार से रहा है। इनके बीच का रिश्ता आपको हैरान कर देगा। इस पारिवारिक रिश्ते के बारे में कम ही लोग जानते हैं।

काजोल और अशोक-किशोर कुमार में है पारिवारिक रिश्ता…क्या आप जानते हैं इनके बीच का कनेक्शन?

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे भी रिश्ते हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। गुजरे जमाने के दो भाई एक्टर अशोक कुमार, अनूप कुमार और सिंगर किशोर कुमार को दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप इन भाईयों और एक्ट्रेस काजोल के पारिवारिक कनेक्शन के बारे में जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। अशोक कुमार और किशोर कुमार की इकलौती बहन भी हुआ करती थी। इस बहन के परिवार के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे।

अशोक कुमार और उनकी बहन

अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार की इकलौती बहन सती रानी देवी ने उस दौर के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से शादी की। उस समय सती अपने टीनएज में थीं। दोनों की अरेंज मैरिज थी उसकी बड़ी वजह इनका बंगाली परिवार था। शशधर और सती रानी देवी के 6 बच्चे हुए। उनके बेटे जॉय मुखर्जी, देब मुखर्जी, रानो मुखर्जी ने फिल्मों में पहचान बनाई। इनके एक और बेटे थे शोमू मुखर्जी जिन्होंने बतौर डायरेक्टर कई फिल्मों पर काम किया। शोमू ने एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी और नूतन की बहन एक्ट्रेस तनूजा से शादी की। इस शादी से एक्ट्रेस काजोल और तनिषा का जन्म हुआ। तो काजोल की दादी अशोक कुमार और किशोर कुमार जैसे लीजेंड की बहन थी। उस हिसाब से ये दोनों लीजेंड काजोल के भी दादा लगे।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार ने मौत से पहले वसीयत में लिखवा लिया था क्रियाकर्म
किशोर कुमार

काजोल के दादा जी

करियर की बात करें तो शशधर 1940 से लेकर 1960 के दशक तक फिल्मों में एक्टिव रहे। इन्होंने अपने साथीदारों की मदद से फिल्मीस्थान की शुरुआत की थी। अपने भाईयों को फिल्मों में स्थापित होने में मदद की। इनके भाई राममोहन मुखर्जी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के दादा थे। शशधर ने अपने साले अशोक कुमार की भी मदद की। उन्हें पद्मा श्री अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है।

ये भी पढ़ें:अमिताभ बच्चन ने किशोर कुमार के मुंह पर कर दिया था साथ काम करने से मना

फिल्मों से जुड़ा है

परिवार बता दें, काजोल का मुखर्जी परिवार कई दशकों से हिंदी फिल्मों में एक्टिव रहा है। एक्ट्रेस के दादा ने कई फिल्मों को बनाया। फिल्मीस्थान की स्थापना की। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं काजोल की नानी के तरफ का परिवार भी सफल रहा है। काजोल की नानी शोभना समर्थ ने कई फिल्मों में लीड और फिर सपोर्टिंग किरदारों के तौर पर काम किया। उनकी मौसी एक्ट्रेस नूतन आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं। उनकी मां तनुजा ने भी कई हिट फिल्मों में काम किया। वहीं अब काजोल के ससुर भी एक्शन डायरेक्टर रहे हैं।अ जय देवगन 1990 से लेकर अब तक फिल्मों में एक्टिव हैं। एक्टिंग के अलावा वॉइस ओवर करते हैं। डायरेक्शन किया है और फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार के निधन के बाद टीवी- रेडियो पर बार-बार बजाया गया ये इमोशनल गाना
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Kajol Ashok Kumar Kishore Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।