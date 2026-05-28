ओ पालन हारे, वो किसना है…खुद को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर ने लिखे हैं ऐसे 5 गाने, देखें लिस्ट
ओ पालन हारे, वो किसना है जैसे कई भक्ति गीत हैं जो हिंदी फिल्माें के लिए लिखे गए हैं। इन गीतों के बोल खुद को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर ने लिखे हैं।
खुद को नास्तिक कहने वाले पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अपने पूरे करियर के दौरान हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे भक्ति गीत लिखे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो फिल्म से ज्यादा फेमस हुए हैं और आज भी यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। आइए आपको उनके इन भक्ति गीतों के बारे में बताते हैं।
1. वो किसना है
ये गाना विवेक ओबेरॉय की फिल्म ‘किसना द वारियर पोएट’ का है। इस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। उन्होंने इस गाने में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, उनकी सुंदरता और नटखट स्वभाव के बारे में बताया है। इस गाने को सुखविंदर सिंह ने गाया है और म्यूजिक इस्माइल दरबार का है।
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2. आया तेरे दर पर दीवाना
‘आया तेरे दर पर दीवाना’ साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म वीर-जारा का गाना है। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की ये फिल्म जिन्होंने भी देखी है उन्हें पता है कि फिल्म में इस गाने का कितना महत्व है और ये कितना इमोशनल कव्वाली है। इस गाने के बाले भी जावेद अख्तर ने लिखे हैं। गाया अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और उनके साथियों ने है। वहीं म्यूजिक मदन मोहन का है।
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3. ओ पालन हारे और राधा कैसे न जले
ये दोनों गाने आमिर खान की फिल्म ‘लगान’ का है। इस गाने की खास बात ये है कि इसे तीन मुस्लिमों ने मिलकर बनाया है। इसके बाेल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। म्यूजिक एआर रहमान का है। फिल्माया आमिर खान पर गया है। वहीं इस गाया लता मंगेशकर और उदित नारायण ने है।
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4. मन मोहना
ये गाना ‘जोधा-अकबर’ का गाना है। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि शादी के बाद जोधा (ऐश्वर्या राय) जब अपने ससुराल आती है तो यही गाना गाती है। इस गाने के बोल भी जावेद अख्तर ने लिखे हैं और गाया बेला शेंडे ने है।
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5. पल पल है भारी
ये गाना शाहरुख खान की फिल्म ‘स्वदेस’ का है। इसमें माता सीता, भगवान राम को याद करते हुए ये गाना गाती हैं। इस गाने को मधुश्री, विजय प्रकाश, आशुतोष गोवारिकर ने गाया है।
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जावेद अख्तर के बारे में
जावेद अख्तर सिर्फ गीतकार नहीं है। 70 और 80 के दशक में, जावेद अख्तर, सलमान खान के पिता सलीम खान के साथ मिलकर फिल्मों की कहानियां लिखते थे। दोनों की जोड़ी ने 'जंजीर', 'दीवार', 'शोले' और 'डॉन' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। फिर दोनों के बीच में दरार आई और जावेद अख्तर ने कहानियां छोड़ गीत लिखने शुरू किए। बता दें, उन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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