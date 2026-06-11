‘जब वी मेट’ की वजह से इम्तियाज अली पर आ गई थी जेल जाने की नौबत, खुद बताया था पूरा किस्सा
Jab We Met Kissa: शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की फिल्म ‘जब वी मेट’ की वजह से फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली पर जेल जाने की नौबत आ गई थी।
साल 2007 में इम्तियाज अली की फिल्म ‘जब वी मेट’ थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी और शाहिद-करीना की एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया था। एक तरफ, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ, इम्तियाज अली पर जेल जाने की नौबत आ गई थी। कैसे? आइए बताते हैं।
फिल्म के एक सीन पर मचा था बवाल
अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि फिल्म में एक सीन आता है जहां गीत (करीना कपूर) और आदित्य (शाहिद कपूर) रतलाम की गलियों में भटकते हुए एक अजीब से होटल में रुकते हैं। इम्तियाज ने इस सीन को सिर्फ एक कॉमिक ट्विस्ट के तौर पर लिखा था। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद रतलाम के लोगों को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
गैर-जमानती वारंट
फिल्म रिलीज होने के कुछ समय बाद इम्तियाज अली के पास सीधे कोर्ट का समन आ पहुंचा। बात सिर्फ समन तक नहीं रुकी, मामला इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो गया।
चार्जशीट में क्या लिखा था?
इम्तियाज अली ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में ये किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था, ‘चार्जशीट में लिखा था कि रतलाम जो कभी अपने चिवड़ा, फाफड़ा और नमकीन के मिक्चर के लिए जाना जाता था, उसे इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म में रेड-लाइट एरिया की तरह दिखाकर बदनाम कर दिया है। स्थानीय लोगों का मानना था कि फिल्म ने उनके शहर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।’
गिरफ्तारी का डर
जब ये कानूनी बखेड़ा खड़ा हुआ था, तब इम्तियाज अपनी अगली फिल्म ‘लव आज कल’ की शूटिंग में व्यस्त थे। कोलकाता में शूटिंग चल रही थी और तभी फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान भागते हुए इम्तियाज के पास आए थे। दिनेश विजान घबराए हुए थे। उन्होंने इम्तियाज से कहा, ‘सर, आपके नाम का गैर-जमानती वारंट निकला है! अगर पुलिस को पता चला कि आप यहां हैं, तो वो आपको यहीं से गिरफ्तार कर लेगी।’ इम्तियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘कल ही तो अखबारों में छपा था कि हम यहां शूटिंग कर रहे हैं। सबको पता है कि मैं कहां हूं।’ इस पर दिनेश विजान ने कहा, ‘अगर आप अरेस्ट हो गए तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा!’
सेट पर डर का महौल
हर कोई डरा हुआ था कि न जाने कब पुलिस आ जाए। एक्ट्रेस और कॉस्ट्यूम डिजाइनर डॉली अहलूवालिया भी उस वक्त सेट पर मौजूद थीं। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने इम्तियाज से कहा, ‘कोई बात नहीं जी... अगर आप जेल गए, तो मैं अपने हाथों से आपके लिए गरमा-गरम रोटियां बनाकर लाऊंगी। और खुद जेल की सलाखों के बीच से आपको एक-एक निवाला खिलाऊंगी!’ यह सुनते ही सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े।
‘मैं वापस आऊंगा’ के बारे में
आज इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस फिल्म में वेदांग रैना, शरवरी वाघ, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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