कैसे तय होती है IMDb रेटिंग; सब क्यों करते हैं इस पर भरोसा, कैसे फिल्टर होते हैं फर्जी वोट्स, जानें सब कुछ
कोई फिल्म अच्छी है या नहीं हम ये चेक करने के लिए आईएमडीबी रेटिंग चेक करते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि आईएमडीबी रेटिंग को इतना भरोसमंद क्यों माना जाता है, क्या यहां फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता?
क्या आप भी फिल्म देखने से पहले उसकी आईएमडीबी रेटिंग चेक करते हैं? कभी सोचा कि इस रेटिंग पर लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं और यह तय कैसे होती है? इंट्रेस्टिंग बात ये है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आईएमडीबी रेटिंग को भरोसेमंद माना जाता है। 1 से 10 तक की रेटिंग को पारदर्शी रखने के लिए काफी दिमाग लगाया गया है ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। अगर आपको भी सारे दांव-पेंच जानने का इंट्रेस्ट जाग गया है तो यहां पूरा गणित समझ सकते हैं।
क्या होती है फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग?
कोई फिल्म अच्छी है या नहीं यह जानने के लिए ज्यादातर सिनेप्रेमी पहले इसकी आईएमडीबी रेटिंग चेक करते हैं। आप गूगल पर फिल्म के नाम के साथ आईएमडीबी (IMDb) डालेंगे तो एक पेज खुलकर आएगा जिसमें फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी के साथ राइट साइड में ऊपर रेटिंग दिखती है। यह रेटिंग केवल सिंपल ऐवरेज नहीं होती बल्कि इसके पीछे एक ट्रिकी फॉर्म्युला काम करता है ताकि रेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। यह रेटिंग फिल्मों तक ही सीमित नहीं बल्कि, वेब सीरीज और टीवी सीरीज को भी दी जाती है। जिसे जितनी ज्यादा रेटिंग उसे उतना ही देखने लायक माना जाता है।
वेटेड ऐवरेज सिस्टम
आईएमडीबी दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है जहां करोड़ों यूजर्स फिल्मों को रेटिंग देते हैं। पर शायद कम लोग जानते हैं कि ये रेटिंग केवल वोटर्स के नंबर्स को जोड़कर नहीं बनाई जाती। इसके पीछे कंपनी एक खास 'वेटेड ऐवरेज' सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
नहीं की जा सकती चालाकी
ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर 100 लोगों ने किसी फिल्म को रेटिंग दी तो उनका औसत ही फाइनल स्कोर होगा। आईएमडीबी ऐसा नहीं करता। यहां 'वेटेड एवरेज' फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हर यूजर के वोट की वैल्यू एक समान नहीं होती। आईएमडीबी अपने सिस्टम में रेगुलर वोटर्स को ज्यादा महत्व देता है। जो लोग लगातार रेटिंग देते हैं और जिनका प्रोफाइल पुराना है, उनके वोट का वेटेज उन लोगों से ज्यादा होता है जो केवल एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए नया अकाउंट बनाते हैं। मतलब अगर कोई चाहे कि अचानक किसी खास फिल्म को अच्छा दिखाने के लिए ज्यादा फर्जी वोट्स पड़वा दे तो उसकी चालाकी यहां काम नहीं आएगी।
फर्जी रेटिंग और स्पैम को रोकने का तरीका
अक्सर देखा जाता है कि किसी बड़ी फिल्म के रिलीज होते ही उसे जानबूझकर खराब रेटिंग दी जाती है या उसे जबरदस्ती 10/10 रेटिंग देकर हिट बनाने की कोशिश होती है। आईएमडीबी का सिस्टम इन आउटलेयर्स को पहचान लेता है। अगर सिस्टम को लगता है कि कोई रेटिंग केवल फिल्म को नुकसान पहुंचाने या फायदा देने के लिए दी गई है, तो उस वोट का असर फाइनल रेटिंग पर बहुत कम पड़ता है। इससे रेटिंग ऐक्युरेट होने का चांस बढ़ जाता है।
कैसे बनती है टॉप 250 फिल्मों की लिस्ट?
आईएमडीबी की टॉप 250 लिस्ट के लिए एक अलग और सीक्रेट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसे बेयसियन एस्टीमेट कहा जाता है। इसमें केवल उन लोगों के वोट गिने जाते हैं जो रेग्युलर वोटर्स की कैटिगरी में आते हैं। इसके अलावा, एक मिनिमम वोट लिमिट भी तय की जाती है। यही कारण है कि हजारों वोट मिलने के बाद भी कई बार किसी फिल्म की रेटिंग अचानक बदल जाती है या वह लिस्ट से बाहर हो जाती है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
