देव आनंद ने रिजेक्ट कर दिया था गाइड का ये सुपरहिट गाना, सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि छोड़नी पड़ी जिद
गाइड फिल्म का नाम लेते ही कौन सा गाना आपके ध्यान में आता है? क्या आप जानते हैं इस फिल्म के बेहद पॉप्युलर गाने को देव आनंद ने फिल्म में लेने से मना कर दिया था। बाद में सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें गाना मूवी में रखना पड़ा।
देव आनंद की फिल्म गाइड को शुरुआत में स्लो रिस्पॉन्स मिला लेकिन धीरे-धीरे ये जबरदस्त हिट साबित हुई। मूवी के गाने इतने पॉप्युलर हुए कि आज भी म्यूजिक लवर्स के दिल में उनकी अलग जगह है। फिल्म को म्यूजिक एसडी बर्मन ने दिया था। कम लोग जानते हैं कि गाइड का गाना कांटों से खींचके ये आंचल देव आनंद को जरा भी पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म के शूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस गाने को फिल्म में रख लिया। यहां जानिए इंट्रेस्टिंग कहानी।
एसडी बर्मन को आया था हार्ट अटैक
गाता रहे मेरा दिल, पिया तोसे नैना लागे रे, तेरे मेरे सपने, आज फिर जीने की तमन्ना है...सहित गाइड के सारे सुपरहिट थे। देव आनंद का फैसला था कि गाइड के गानों को म्यूजिक एसडी बर्मन ही देंगे। मगर एसडी बर्मन को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट की सलाह दी। क्योंकि देव आनंद उनका ही म्यूजिक चाहते थे तो फिल्म छह महीने टाल दी। बीमार एसडी बर्मन को देखने देव आनंद हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उनसे कहा कि वह उनके ठीक होने का इंतजार करेंगे। गाइड का संगीत उनके सिवा कोई और नहीं देगा। यह किस्सा हम दोनों:द देव एंड गोल्डी स्टोरी किताब में इस किस्से का जिक्र है।
हॉस्पिटल बेड से दिया म्यूजिक
एसडी बर्मन को अफसोस था कि उनकी वजह से फिल्म लेट हो रही है। उन्होंने हॉस्पिटल बेड से ही म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पांच दिन में ही एसडी बर्मन ने सारे गानों का संगीत तैयार कर दिया था। गाइड के गाने दिन ढल जाए, पिया तोसे, गाता रहे मेरा दिल और आज फिर जीने की तमन्ना है शैलेंद्र ने लिखे थे। एसडी बर्मन ने जिन गानों को संगीत दिया उनमें से सिर्फ एक गाना देव आनंद को पसंद नहीं आया, वो था 'आज फिर जीने की तमन्ना है'। देव आनंद को लगा कि एसडी बर्मन का काम इस गाने में अच्छा नहीं था।
ऐसे फिल्म में रखा गया ये गाना
देव आनंद ने गाने को रिकॉर्ड करवा लिया लेकिन उन्हें खास पसंद नहीं आया। मजेदार बात ये थी कि यूनिट के सारे लोगों को गाना अच्छा लग रहा था। देव आनंद ने गाना रिजेक्ट कर दिया और कहा कि फिल्म में नहीं रखेंगे। फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद ने कहा कि गाना शूट कर लेते हैं, नहीं रखना होगा तो हटा देंगे। गाना शूट हो रहा था और यह सेट के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। देव आनंद ने इस बात पर गौर किया कि यूनिट के लोग गाइड के इसी गाने को गुनगुनाते रहते थे। यह देखकर उन्होंने फैसला किया कि इसे फिल्म में लेना चाहिए। गाना जब फिल्म में दिखा तो देव आनंद को भी बहुत पसंद आया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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