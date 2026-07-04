बॉलीवुड का ये खूंखार विलेन था राज कपूर का साला, आवाज सुनकर थर्रा जाते थे लोग, हॉलीवुड तक छोड़ी छाप
राज कपूर ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकॉनिक फिल्में आज भी लोगों की फेवरेट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड का एक खूंखार विलेन राज कपूर का साला था। इस एक्टर के पर्दे पर आते ही लोग उसकी आवाज भर से ही थर्रा जाते थे।
हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान न जाने कितने दशकों से राज कर रहा है। हिंदी सिनेमा को यहां तक पहुंचाने में कपूर खानदान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कपूर फैमिली ने राज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक जैसे चमकते स्टार्स इस इंडस्ट्री को दिया है। राज कपूर ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकॉनिक फिल्में आज भी लोगों की फेवरेट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड का एक खूंखार विलेन राज कपूर का साला था। इस एक्टर के पर्दे पर आते ही लोग उसकी आवाज भर से ही थर्रा जाते थे। आइए जानते हैं कौन वो?
ये है वो खूंखार विलेन
हम बात कर रहे हैं 1948 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर प्रेमनाथ की। प्रेमनाथ अपने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। लेकिन बतौर विलेन उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। प्रेमनाथ जब पर्दे पर आते थे तो उनकी दमदार आवाज से पूरा थिएटर हिल जाता था। अपने करियर में प्रेमनाथ ने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसमें 'बॉबी', 'जॉनी मेरा नाम', और 'रोटी कपड़ा और मकान' जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन प्रेमनाथ को राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म 'आग' (1948) और 'बरसात' (1949) से खास पहचान मिली। उन्होंने उनकी दमदार अदाकारी के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले।
राज कपूर और प्रेमनाथ के बीच है जीजा-साले का रिश्ता
बता दें कि राज कपूर और प्रेमनाथ के बीच जीजा और साले का रिश्ता है। दोनों के बीच जीजा-साले के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी दोस्ती थी। यही नहीं दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम भी किया। पर्दे पर एक तरफ जहां राज कपूर अपनी दमदार एक्टिंग दम दिखाते थे। वहीं, दूसरी तरफ प्रेमनाथ भी अपनी अदाकारी से सबका ध्यान खींचते हैं।
ऐसे हुए थी प्रेमनाथ की बहन से राज कपूर की पहली मुलाकात
कहा जाता है कि प्रेमनाथ की बहन को पहली बार देखते ही राज कपूर अपना दिल हार बैठे थे। दरअसल,प्रेमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो की थी, लेकिन पर्दे पर उनकी फिल्में कमाल नहीं दिखा पाईं। इसी बीच उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई और उनके बीच गहरी दोस्ती हुई। एक बार राज कपूर, प्रेमनाथ के साथ मध्यप्रदेश गए थे, जहां उनकी पहली मुलाकात प्रेमनाथ की बहन कृष्णा से हुई थी। कृष्णा को देखते ही राज कपूर उन्हें को उनसे प्यार हो गया। इसके बाद दोनों के परिवार ने राज कपूर और कृष्णा की शादी को सहमति दे दी और उनकी साल 1946 में उनकी शादी हो गई।
हॉलीवुड में दिखाया अपनी एक्टिंग का दम
प्रेमनाथ ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उन्होंने अमेरिकी फिल्म 'केनेर' में अहम भूमिका निभाई है। यही नहीं वो अमेरिकी टीवी सीरियल 'माया' में भी नजर आए थे। आखिरी बार प्रेमनाथ साल 1985 में आई फिल्म 'हम दोनों' में नजर आए थे। वहीं, साल 1992 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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