करियर में की थीं सिर्फ 7 फिल्में, लिव-इन पार्टनर की मौत के बाद हुआ था कत्ल; जानें फिर कया हुआ
'हीर रांझा' फेम एक्ट्रेस की साल 2000 में जुहू के बंगले में हत्या हुई थी। जांच में वसीयत का विवाद सामने आने पर कोर्ट ने निर्देशक के बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन…।
राज कुमार की 'हीर रांझा' और राजेश खन्ना की 'कुदरत' में नजर आई एक्ट्रेस की हत्या हुई थी। ये बात बहुत पुरानी नहीं है। साल 2000 की ही है। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित मशहूर निर्माता-निर्देशक के बंगले में एक्ट्रेस का शव बरामद हुआ था। फिर क्या हुआ? किसी को सजा मिली? आइए बताते हैं।
एक्ट्रेस का नाम
इस एक्ट्रेस का नाम प्रिया राजवंश है। प्रिया, निर्देशक चेतन आनंद के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थीं। प्रिया ने अपने करियर में केवल चेतन आनंद की ही फिल्मों में ही काम किया था और वे उनके काम की हर छोटी-बड़ी चीज में शामिल रहती थीं। साल 1997 में जब चेतन आनंद का निधन हुआ, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम कर दिया। वसीयत के मुताबिक, चेतन ने प्रिया को उस बंगले में जीवनभर रहने का अधिकार दिया था।
किसने की थी हत्या?
चेतन आनंद की वसीयत ही आगे चलकर इस वारदात की मुख्य वजह बनी। दरअसल, चेतन आनंद के दो बेटे थे, केतन आनंद और विवेक आनंद। चेतन ने अपनी वसीयत में प्रिया को बंगले में रहने का हक तो दिया था, लेकिन वो इस बंगले को बेच नहीं सकती थीं। वसीयत के मुताबिक, प्रिया की डेथ के बाद चेतन आनंद के बेटों के पास ये बंगला जाना था।
रहस्यमयी मौत और पुलिस जांच
27 मार्च 2000 को जब प्रिया राजवंश का शव बंगले में मिला तो शुरुआत में इसे एक सामान्य मौत या आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो मामला पूरी तरह बदल गया। जांच के दौरान पुलिस को प्रिया राजवंश के हाथ से लिखे कुछ नोट्स और उनके द्वारा विजय आनंद (चेतन आनंद के भाई) को लिखा गया एक पत्र मिला। इन चिट्ठियों और नोट्स से साफ जाहिर हो रहा था कि प्रिया अपनी जान को लेकर काफी डरी हुई थीं।
कोर्ट का फैसला
पुलिस जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि ये एक सोची-समझी हत्या थी। जुलाई 2002 में मुंबई की निचली अदालत (सेशन कोर्ट) ने चेतन आनंद के दोनों बेटों, केतन आनंद और विवेक आनंद सहित उनके दो कर्मचारियों को प्रिया राजवंश की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा मिलने के महज चार महीने बाद, नवंबर 2002 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। फिर साल 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस की फाइलों को दोबारा खोला और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपीलों पर औपचारिक रूप से सुनवाई की मंजूरी दी। हालांकि अभी तक इस केस का फैसला नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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