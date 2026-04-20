तुझे देखा तो ये ये जाना सनम…जानिए किसने लिखा था शाहरुख-काजोल की फिल्म DDLJ का ये गाना
शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम को इस खास शख्स ने लिखा था। हजारों गाने लिखने वाले इस गीतकार के नाम आए सिर्फ 4 अवॉर्ड्स।
1995 में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 102 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन है को टक्कर दी थी। फिल्म की कहानी जिसमें विदेश में बसे एक देसी इंसान, राज और सिमरन की लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा दिखाया गया था। फिल्म की कहानी ने वो कमाल किया जो उस समय किसी दूसरी फिल्म ने नहीं किया। लेकिन इस कमाल के पीछे थोड़ा जादू फिल्म के शानदार म्यूजिक का भी था। वैसे तो हर गाना जबरदस्त हिट था लेकिन ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम’ खास बन गया।
तुझे देखा तो ये जाना सनम
पीली सरसों के खेतों में सफेद सूट पहने एक भागती हुई लड़की और काली लेदर जैकेट में बाहें खोलकर उसका इंतजार करता लड़का…फिर प्ले होता है ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम’। इस गाने में जो फील है उसे कोई दूसरा गाना नहीं रिप्लेस कर पाया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने जतिन ललित ने कंपोज किए थे। लेकिन जिस शख्स ने ये गाना लिखा था उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई ऐसे गीत दिए जिन्हें सुनने वाले बस सुनते ही गए।
गीतकार का कमाल
मेरे नैना सावन भादों, दम मारो दम, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दिल तो पागल है है जैसे कई यादगार गाने लिखे। इस गीतकार का नाम है आनंद बक्शी। 1950 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक इन्होंने उस दौर के सबसे एक्टर्स के लिए खूबसूरत गाने लिखे। इनकी फिल्मोग्राफी पर ध्यान दें तो गीतकार ने 300 फिल्मों के लिए 6 हजार गाने लिखे हैं। 90 के दशक में इन्होंने शाहरुख खान की कई फिल्में जैसे चमत्कार, मोहब्बतें, डर, रामजाने के लिए गाने लिखे। इस लिस्ट में दिलवाले दुल्हनिया भी शामिल है।
फिल्म के सभी गाने
1995 में आई शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए सभी 7 गाने 'घर आजा परदेसी', 'मेरे ख्वाबों में जो आए', 'ज़रा सा झूम लूं मैं', 'तुझे देखा तो ये जनम सनम', 'मेहंदी लगा कर रखना', रुक जा ओ दिल दीवाने, 'हो गया है तुझको तो प्यार सजना' शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा पीली सरसों इ फिल्माए गाने को पसंद किया जाता है। आज भी ये फिल्म ऑडियंस के लिए खास है। आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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