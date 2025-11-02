तुम वो करो जो तुम्हें करना है…एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ने आमिर खान की बात मानने से कर दिया था इनकार

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ने कई फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस की एक्टिंग को हमेशा पसंद किया गया। लेकिन एक बार मीता ने आमिर खान की बात मानने से इनकार कर दिया था। आमिर एक्ट्रेस की हरकत से नाराज थे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ उन कलाकारों में से हैं जिनकी एक्टिंग में दम, गहराई और आत्मविश्वास साफ झलकता है। एक्ट्रेस ने अपने हर किरदार को एक अलग पहचान दी है। शाहरुख खान की दिल से में मीता ने अहम किरदार निभाया था। मीता अपने के इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि वो अपने काम के साथ नाइंसाफी नहीं करती हैं। अपने किरदार को सही तरीके से निभाने के लिए एक बार उन्होंने आमिर खान की तक बात नहीं मानी थी। एक्ट्रेस अपने किरदार के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करती हैं।

आमिर खान के साथ सीन शूट मीता और आमिर खान ने 1998 में आई फिल्म गुलाम में साथ काम किया था। इस फिल्म के एक सीन के दौरान आमिर खान के साथ उनकी बहस हुई थी। मीता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, “गुलाम में एक सीन था जिसमें आमिर खान पैसे निकालते हैं और मुझे देते हैं। उस सीन से पहले आमिर मुझे बताने लगे कि मैं जब ऐसे करूं तो आप ऐसे करना। लेकिन मैंने कहा, नहीं। तुम वो करो जो तुम्हें करना है। मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। आमिर ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या करेंगी? मैंने आमिर से कहा कि मुझे देखो और रिएक्ट करो। आमिर हर चीज़ पहले से फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझे क्यों बताएंगे कि मुझे क्या करना है?”