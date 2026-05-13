क्या शराब वाले सीन्स शूट करने के लिए असल में दारू पीते हैं एक्टर्स? जान लीजिए सच

बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां फिल्म के कलाकार शराब पीते नजर आते हैं। सीन्स को देखकर लगता है कि सितारे असल में शराब पी रहे हैं। पर क्या असल में सिलेब्स सीन्स के दौरान ड्रिंक करते हैं?

बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में कलाकारों को शराब का सेवन करते दिखाया जाता है। विलेन से लेकर कई बार हीरो और हिरोइनों के हाथ में भी शराब का गिलास दिख जाता है। पर क्या असल में ऐसे सीन्स में बॉलीवुड सितारे शराब पीते हैं? इसका जवाब है नहीं। अक्सर शराब वाले सीन्स में एक्टर्स को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स दी जाती है। हालांकि, ऐसा भी हुआ है जब अपने किरदार में रहने के लिए एक्टर्स असली शराब भी पी चुके हैं। इन एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान और रणबीर कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं।

अगर शराब नहीं पीते हैं तो क्या पीते हैं? ये तो साफ है कि ज्यादातर वक्त एक्टर्स असल में शराब नहीं पीते हैं। तो अगर शराब नहीं होती है तो क्या पीते हैं एक्टर्स? इसका जवाब है कि अलग- अलग रंग के पेय पदार्थ। फिल्म में जब एक्टर्स को व्हिस्की/रम पीते दिखाया जाता है तो असल में एक्टर्स के गिलास में आइस्ड टी होती है जिसे व्हिस्की का रंग दिया जाता है। वहीं, अगर एक्टर्स को बीयर पीते दिखाया जाता है तो वो गिलास में बीयर की जगह नॉन-अल्कोहलिक बीयर या जिंजर एले होता है। वोदका या जिन की जगह गिलास में पानी होता है और रेड वाइन की जगह गिलास में अंगूर का रस या ब्लैककरेंट जूस होता है।

शराब की जगह क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉप्स? सेट पर एक्टर्स का शराब पीना फिल्म बनाने में मुश्किल पैदा कर सकता है। दरअसल, जब फिल्म शूट की जाती है तो एक ही सीन को अलग- अलग एंगल से शूट किया जाता है। ऐसे में अगर गिलास में सचमुच की शराब होगी तो एक्टर्स के नशे में आने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्टर्स के नशे में आने से शूटिंग में कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं जैसे एक्टर्स फोकस नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है वो अपनी लाइनें भूलने लगें। इसलिए कोशिश होती है कि एक्टर्स सेट में असल में शराब न पिएं।

फिल्म सेट पर शराब न देना ही सही निर्णय लगता है, लेकिन कई बार ये एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर भी निर्भर करता है। जैसे कई एक्टर्स मेथड एक्टिंग के लिए असल में शराब पीते हैं और अच्छे शॉट के लिए डायरेक्टर्स इसकी इजाजत भी देते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में जहां एक्टर्स ने असल में ड्रिंक किया।

थ्री इडियट्स: थ्री इडियट्स का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन के किरदार सीढ़ियों पर बैठकर शराब पीते हैं और इसके बाद वो बोमन ईरानी के किरदार के घर जाकर हंगामा करते हैं। उस सीन में आमिर खान के सुझाव पर तीनों एक्टर्स ने ड्रिंक की थी ताकि सीन असली नजर आए।

देवदास: 2002 में आई शाहरुख खान की फिल्म देवदास में शाहरुख खान के किरदार को नशे में डूबा एक शख्स दिखाया गया है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने वाले टीकू तलसानिया ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शाहरुख खान अपने किरदार में रहने के लिए शूटिंग के दौरान शराब पीते थे।

गोलियों की रासलीला राम लीला: इस फिल्म में एक सीन है जहां रणवीर सिंह इमोशनल होकर शराब पीते नजर आते हैं। इस सीन को रियल दिखाने के लिए रणवीर सिंह ने असल में शराब पी थी।