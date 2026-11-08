Diwali Songs: बिना इन 7 गानों के फीकी है दिवाली - लिस्ट में एक गाना ऐसा भी है जिसे सुनकर पूरा परिवार एक साथ नाचने लगेगा
दिवाली के जश्न में इन गानों का तड़का लग जाता है, तो मजा दोगुना हो जाता है। आइए जानते हैं वो खास दिवाली सॉन्ग्स, जो हर साल की तरह इस साल भी आपकी दिवाली को और भी रंगीन और धमाकेदार बना दें।
देशभर में बड़े ही उत्साह और खुशियों के साथ दिवाली का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में हर तरफ पूरे जोश के साथ रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स में भी काफी क्रेज देखा जा सकता है। यह त्योहार रोशनी, रंगोली और मिठाइयों का तो है ही, लेकिन दिवाली पर बने गानों के बिना इसका मजा अधूरा है। जब दिवाली के जश्न में इन गानों का तड़का लग जाता है, तो मजा दोगुना हो जाता है। आइए जानते हैं वो खास दिवाली सॉन्ग्स, जो हर साल की तरह इस साल भी आपकी दिवाली को और भी रंगीन और धमाकेदार बना दें।
पैरों में बंधन है
साल 2000 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें का सॉन्ग 'पैरों में बंधन है' आज भी लोगों का फेवरेट है। दिवाली ही नहीं, इसे शादी-पार्टीज में भी खूब पसंद किया जाता है। दिवाली पर आधारित इस गाने पर उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज, जिमी शेरगिल शमिता शेट्टी, किम शर्मा, प्रीति झंगियानी ने परफॉर्म किया था
आई है दिवाली सुनो जी घरवाली
गोविंदा की शानदार कॉमेडी फिल्मों में से एक है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपइया। इस फिल्म में चंद्रचूर सिंह, जॉनी लीवर और विनय आनंद, जूही चावला, तब्बू जैसे कलाकार लीड रोल में थे। इस फिल्म का गाना 'आई है दिवाली सुनो जी घरवाली' को काफी पसंद किया गया और ये दिवाली के पूरी तरह से फिट है।
राम सिया राम
प्रभास और सैफ अली खान स्टारर 'आदिपुरुष' भले ही थिएटर में बुरी तरह से पिटी हो, लेकिन इसका गाना 'राम सिया राम' को काफी पसंद किया जाता है। दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन के दौरान और घर में दिए जलाते समय बजाने के लिए यह सबसे शांत और पवित्र गाना है।
सिलसिला ये चाहत का
डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने शाहरुख खान के साथ फिल्म देवदास बनाई थी जो साल 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना 'सिलसिला ये चाहत का' बहुत फेमस हुआ था। गाने को ऐश्वर्या राय बच्चन पर फिल्माया गया था।
कभी खुशी गम
इस फिल्म के गाने कभी खुशी गम का गाना भी खूब पसंद किया जाता है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान जैसे कलाकार थे।
माही वे
शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो का गाना 'माही वे' लगभग सभी के फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में शामिल होगा। इस फिल्म में शाहरुख के अलावा सैफ अली खान और प्रीति जिंटा ने काम किया था।
डोला रे डोला
देवदास फिल्म का एक और गाना गाना 'डोला रे डोला' को आज भी सुनने का मन करता है। इस गाने को ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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