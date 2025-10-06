दिवाली बॉक्स ऑफिस क्लैश, ये दो फिल्में एक साथ 21 अक्टूबर के दिन होंगी रिलीज

Diwali Box Office Clash: साल 2025 की दिवाली पर दो फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। इन दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है।

साल 2025 की दिवाली बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर लेकर आ रही है। 21 अक्टूबर के दिन दर्शकों को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ रिलीज होगी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ दस्तक देगी। आइए आपको इन दोनों फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं।

थामा - हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ एक रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दमदार कलाकार है। इसे मैडॉक फिल्म्स ने बनाया है जिसने ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’ और ‘मुंज्या’ जैसी हिट फिल्में दी हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वहीं अब फिल्म 21 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

एक दीवाने की दीवानियत - लव स्टोरी ‘एक दीवाने की दीवानियत’ इमोशनल लव स्टोरी है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी दिखेगी। फिल्म के गाने और ट्रेलर पहले ही वायरल हो चुके हैं। डायरेक्टर मिलन मिलाप जावेरी की ये फिल्म उन लोगों के लिए है जिन्हें प्यार और दर्द भरी कहानियां पसंद हैं।