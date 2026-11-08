Diwali 2026: अक्षय कुमार ने की लक्ष्मी जी की आरती, सोनाक्षी-जहीर ने ऐसे मनाई दिवाली
दिवाली के खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने अपनी तस्वीरें और वीडियोज के साथ फैंस को दिवाली की बधाई दी है। इन तस्वीरों में अक्षय कुमार से लेकर करीना, करिश्मा समेत इंडस्ट्री के कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं। ऐसे मनाई इन एक्टर्स ने अपनी दिवाली।
देशभर में आज दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने भी अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर कर दी हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि अक्षय कुमार घर पर दिवाली की पूजा करते नजर आ रहे हैं। करीना और करिश्मा कपूर ने अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और सारा अली खान ने अपने भाई इब्राहिम के साथ की दिवाली पूजा की तस्वीरें शेयर की हैं। बॉलीवुड के इन सेलेब्स ने कुछ इस अंदाज में देश का सबसे बड़ा पर्व मनाया है। ये रही तस्वीरें और वीडियो-
अक्षय कुमार ने की लक्ष्मी पूजा
अक्षय कुमार ने दिवाली की बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्टर लक्ष्मी पूजा के साथ अपने माता-पिता की तस्वीरों की भी आरती उतार रहे हैं। अक्षय के दोनों पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वीडियो के अंत में एक तस्वीर भी है जिसमें उनका पूरा परिवार और कुछ करीबी एक साथ नजर आ रहे हैं।
करीना और करिश्मा की दिवाली
करीना और करिश्मा कपूर ने अपने पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। दोनों एक्ट्रेस ने अपने इस खास पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हाल में कपिल शर्मा के शो पर पहुंची करीना कपूर ने बताया था कि उनके पिता अब इस उम्र में हैं कि वो भूलने लगे हैं। दोनों बेटियां इस खास मौके पर अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थीं।
प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका में जलाए दीप
प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस को लाल रंग के आउटफिट में देखा जा सकता है। प्रियंका ने अपने अमेरिका वाले घर में दिवाली का जश्न अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मनाया था। उनकी बेटी मालती और निक भी नजर आ रहे हैं।
कटरीना और विकी ने शेयर की बेटे की पहली तस्वीर
आज के इस खास मौके पर कटरीना कैफ ने दुनिया को अपने बेटे विहान की झलक दिखाई है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर किया था। नन्हें विहान अब एक साल के हो चुके हैं। उनके दांत निकलने शुरू हो चुके हैं। कुछ यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि विकी के बेटे अपनी मां कटरीना की तरह दिखते हैं।
सोनम ने पति आनंद के साथ दिए पोज
सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस को ऑफ वाइट आउटफिट और ज्वेलरी के साथ देखा जा सकता है।
सोनाक्षी और जहीर ने भेजी शुभकामनाएं
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इक़बाल ने भी अपने घर दिवाली मनाई है। एक्ट्रेस ने फोटोज शेयर पर अपने फैंस को इस शुभ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। दोनों ने तस्वीरें शेयर की हैं।
कुनाल खेमू और सोहा ने जंगल में मनाई दिवाली
कुनाल खेमू और सोहा अली खान ने अपनी बेटी इनाया के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर दिवाली की बधाई दी है। तीनों जंगल में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने जंगल में दिखे एक शेर की तस्वीर भी शेयर की है।
वरुण धवन की दिवाली
वरुण धवन ने दिवाली की बधाई देते हुए कुछ तस्वीरें अपने फैंस के लिए शेयर की हैं। वरुण को ब्लैक कुर्ते में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में उनकी बेटी लारा भी नजर आई है। पत्नी नताशा के साथ अपने घर में मंदिर में वरुण नजर आ रहे हैं।
सारा-इब्राहिम की दिवाली
सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की दिवाली। इंडस्ट्री में दोनों भाई-बहन की जोड़ी बहुत फेमस है। एक्ट्रेस ने अपने भाई के साथ दिवाली की बधाई देते हुए तस्वीरें शेयर की हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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