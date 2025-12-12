Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDivyendu Sharma Reveals Why He Rejected Sx Comedy Films
दिव्येंदु शर्मा ने रिजेक्ट की कई बोल्ड कॉमेडी फिल्में, बोले- उसमें ऐसे जोक थे कि...

दिव्येंदु शर्मा ने रिजेक्ट की कई बोल्ड कॉमेडी फिल्में, बोले- उसमें ऐसे जोक थे कि...

दिव्येंदु शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट किया है जिनका कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं उन्होंने एक एड भी रिजेक्ट किया।

Dec 12, 2025 12:15 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
दिव्येंदु शर्मा जिनकी कॉमेडी के फैंस दीवाने हैं और उनके कॉमेक रोल को काफी पसंद किया जाता है, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कई ऐसी कॉमेडी फिल्मों को रिजेक्ट किया है जिसमें सेक्स कॉमेडी होती थी। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक फेयरनेस क्रीम का ऐड भी रिजेक्ट किया है।

क्या बोले दिव्येंदु

जूम से बात करते हुए दिव्येंदु ने कहा, ‘मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करना जिसको स्क्रीन में देखकर मुझे शर्म आए तो मैं वैसा नहीं करूंगा। करियर के शुरुआत में मैंने कई कॉमेडी फिल्में की और तब एक ऐसा फेज आया था जब काफी सेक्स कॉमेडी फिल्में बन रही थीं और मैंने कई काम को मना किया। ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ऐसे जोक था कि लड़का लड़की के साथ नहीं मरता है और महिलाओं पर और बाकी कई ऐसे जोक थे।'

दिव्येंदु ने आगे कहा, 'उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं थी और वे लोग मुझे अच्छा ऑफर करते थे। मुझे याद है एक डायरेक्टर ने यह तक कहा था कि ब्रो कर ना यार, हम मजे करेंगे और मैं घर पर आया और मैंने आकांक्षा से डिस्कस किया और कहा कि इतना खराब नरेशन था, मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये यब जोक्स नहीं मारूंगा।’

फेयरनेस क्रीम का एड भी ठुकराया

दिव्येंदु ने यह भी बताया कि एक फेयरनेस क्रीम थी जिसका मुझे ऑफर मिला और मैंने साफ मना किया। मुझे गर्व और खुशी है कि मैंने मना किया।

दिव्येंदु शर्मा की ‘साली मोहब्बत’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

दिव्येंदु कि अपकमिंग फिल्म

बता दें कि दिव्येंदु अब साली मोहब्बत में नजर आने वाले हैं। यह एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसमें राधिका आप्टे और टिस्का चोपड़ा भी हैं। यह फिल्म जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है।

