दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी थी आग, बोलीं- हमें लगा कि सब बच गए, लेकिन फिर…
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने इमोशनल पोस्ट शेयर की है। उन्होंने बताया कि दिवाली से एक दिन पहले उनकी बिल्डिंग में आग लग गई थी। वे सभी भागकर बाहर आ गए थे, लेकिन फिर पता चला…।
दिव्यांका त्रिपाठी के धनपत अंकल का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि दिवाली से एक दिन पहले उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी और इसी हादसे में उनकी बिल्डिंग के गार्ड, धनपत अंकल, की डेथ हो गई। दिव्यांका ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताया कि ये हादसा कैसे हुआ।
‘हमने सोच रखा था कि धनपत अंकल हमारे बच्चों को बड़ा होते देखेंगे’ - दिव्यांका
दिव्यांका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में दिव्यांका के धनपत अंकल उनके बच्चों को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। दिव्यांका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जब हम पहली बार अपने बच्चों को घर लाए थे तो सबसे पहले धनपत अंकल ने ही उनका स्वागत किया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था। धनपत अंकल हमारी बिल्डिंग के गार्ड थे। हमने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी थी...हमने सोच रखा था कि धनपत अंकल हमारे बच्चों को बड़ा होते देखेंगे, बच्चे अपने धनपत अंकल के साथ खेलेंगे।’
‘जब आग लगी तब हम घर में ही थे’ - दिव्यांका त्रिपाठी
दिव्यांका ने आगे लिखा, ‘हमने कभी नहीं सोचा था कि वे पल सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगे। दिवाली और विवेक के जन्मदिन से एक रात पहले हमारी बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। उस शाम हमें कहीं बाहर जाना था, लेकिन किसी वजह से हमारा प्लान बार-बार टल रहा था। जब आग लगी, तब हम घर पर ही थे। इसलिए हमें समय रहते खतरे का पता चल गया और हम अपने बच्चों, परिवार और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए हमें लगा कि सब ठीक है और सभी बच गए हैं। लेकिन फिर हमें धनपत अंकल के बारे में पता चला।'
‘हम एक दोस्त के घर पर रुके थे’ - दिव्यांका त्रिपाठी
दिव्यांका बोलीं, 'विवेक और मेरे लिए इस खबर पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। हम एक दोस्त के घर जाकर रुके थे, लेकिन वहां भी लगातार यही दुआ कर रहे थे कि काश यह खबर झूठी हो। दिवाली तक धीरे-धीरे बिजली वापस आ गई। दिवाली के अगले दिन सुरक्षा जांच के बाद गैस सप्लाई और लिफ्ट भी शुरू हो गईं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो पाई।'
इमोशनल हुई दिव्यांका
दिव्यांका का छलका दर्द। एक्ट्रेस ने लिखा, ‘उस हादसे के बाद हमारी पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा गया था। इसकी वजह सिर्फ आग से बिल्डिंग को हुआ नुकसान नहीं था, बल्कि एक अनमोल जिंदगी का चले जाना भी था। उस दिवाली आग ने हमारे घरों की रोशनी तो कम की ही, साथ ही हमारे दिलों में भी ऐसा अंधेरा छोड़ दिया, जिसे कोई रोशनी दूर नहीं कर सकती। उस रात जो कुछ हुआ, वह इतना दर्दनाक था कि हमें उसके बारे में बात करने की हिम्मत जुटाने में भी काफी समय लग गया।।'
‘हम आपको बहुत याद करेंगे’ - दिव्यांका त्रिपाठी
दिव्यांका बोलीं, ‘धनपत अंकल, आप हमारी बिल्डिंग के सिर्फ गार्ड नहीं थे, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। हमें आप पर बहुत भरोसा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। हम आपको बहुत याद करेंगे। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, तो हम उन्हें आपके बारे में बताएंगे। बताएंगे कि कैसे एक नेक इंसान ने उन्हें आशीर्वाद देकर इस घर में उनका स्वागत किया था। हम उन्हें यह भी सिखाएंगे कि हमारी जिंदगी में मौजूद हर इंसान की अहमियत होती है और हमें कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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