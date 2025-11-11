दिव्या दत्ता ने याद किया धर्मेंद्र के साथ उनका बॉन्ड, बताया- हम और वो पंजाब में एक ही...

संक्षेप: Divya Dutta: दिव्या दत्ता ने वीडियो पोस्ट करके धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की और साथ ही उनका और धर्मेंद्र का बॉन्ड सोशल मीडिया पर साझा किया है।

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अभी तक ढेरों स्टार्स उनका हाल जानने के लिए हॉस्पिटल जा चुके हैं और अब एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। दिव्या दत्ता ने अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते को याद किया है। दिव्या दत्ता ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मुंबई के ट्रैफिक में फंसी हुी हैं और धर्मेंद्र का गाना 'पल पल दिल के पास' सुन रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक ही कस्बे से हैं दिव्या और धर्मेंद्र क्लिप में उन्होंने कैब में बैठे-बैठे अपने आसपास का माहौल दिखाया है। वीडियो साझा करते हुए दिव्या दत्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुंबई की रूह। यह भागता-दौड़ता शहर। ट्रैफिक जाम एक तरफ भागता हुआ ट्रैफिक और दूसरी तरफ लगा हुआ जाम। जवान लोग बैडमिंटन खेलते हुए और एक मां अपने बच्चे को दुलारती हुई।" अपनी पोस्ट में दिव्या दत्ता ने आगे लिखा, "और मैं? अपने खुद के विचारों से अविभूत महसूस कर रही हूं। धरम जी का गाना रेडियो पर बज रहा है। मैं और वो पंजाब में एक ही कस्बे से हैं।"