दिव्या दत्ता ने याद किया धर्मेंद्र के साथ उनका बॉन्ड, बताया- हम और वो पंजाब में एक ही...

संक्षेप: Divya Dutta: दिव्या दत्ता ने वीडियो पोस्ट करके धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की और साथ ही उनका और धर्मेंद्र का बॉन्ड सोशल मीडिया पर साझा किया है।

Tue, 11 Nov 2025 08:43 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अभी तक ढेरों स्टार्स उनका हाल जानने के लिए हॉस्पिटल जा चुके हैं और अब एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। दिव्या दत्ता ने अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते को याद किया है। दिव्या दत्ता ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मुंबई के ट्रैफिक में फंसी हुी हैं और धर्मेंद्र का गाना 'पल पल दिल के पास' सुन रही हैं।

एक ही कस्बे से हैं दिव्या और धर्मेंद्र

क्लिप में उन्होंने कैब में बैठे-बैठे अपने आसपास का माहौल दिखाया है। वीडियो साझा करते हुए दिव्या दत्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुंबई की रूह। यह भागता-दौड़ता शहर। ट्रैफिक जाम एक तरफ भागता हुआ ट्रैफिक और दूसरी तरफ लगा हुआ जाम। जवान लोग बैडमिंटन खेलते हुए और एक मां अपने बच्चे को दुलारती हुई।" अपनी पोस्ट में दिव्या दत्ता ने आगे लिखा, "और मैं? अपने खुद के विचारों से अविभूत महसूस कर रही हूं। धरम जी का गाना रेडियो पर बज रहा है। मैं और वो पंजाब में एक ही कस्बे से हैं।"

वो हमारी जिंदगियों में बसे हुए हैं

दिव्या दत्ता ने लिखा कि उनकी (धर्मेंद्र की) और उनकी फिल्मों ने एक बॉन्ड तैयार किया है। वो हमारी जिंदगियों में इस कदर बसे हुए हैं, हमारे बचपन में। ही मैन। जल्दी ठीक हो जाइए धर्मेंद्र जी। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। बता दें कि धर्मेंद्र सोमवार को सांस लेने में तकलीफ के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हो गए थे जिसके बाद से उनका वहीं पर इलाज चल रहा है। उनकी सेहत का हाल बताते हुए मंगलवार को उनकी बेटी ईशा देओल ने बताया कि सेहत में सुधार हो रहा है और वो रिकवर कर रहे हैं।

