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जब दिव्या दत्ता को Kiss करने से घबराए इरफान खान, इंटिमेट सीन से पहले छत पर जाकर बैठे

Apr 05, 2026 05:27 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने साल 2010 में आई फिल्म Hiss का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उस फिल्म के एक सीन के लिए दिव्या और इमरान के बीच एक इंटिमेट सीन शूट होना था और इरफान खान बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। 

जब दिव्या दत्ता को Kiss करने से घबराए इरफान खान, इंटिमेट सीन से पहले छत पर जाकर बैठे

बॉलीवुड की बेहतरीन एक्टर्स का जब भी जिक्र होता है इरफान खान का नाम जरूर लिया जाता है। इरफान खान बॉलीवुड के सबसे पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक थे। दर्शक ही नहीं, बॉलीवुड सिलेब्स भी इरफान खान की तारीफ करते हैं। अब साल 2010 में आई फिल्म Hiss में इरफान खान की को-स्टार रहीं दिव्या दत्ता ने उस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे इरफान खान एक बार उनके साथ इंटिमेट सीन देने से घबरा गए थे।

जब Kiss करने वाले सीन से पहले नर्वस हुए इरफान खान

शुभांकर मिश्रा के साथ खास बातचीत में दिव्या दत्ता ने इस बारे में बात की। दिव्या दत्ता से पूछा गया कि इरफान खान और आपका एक किस सीन था, उस सीन में इरफान खान नर्वस हो गए थे, क्या ये बात सच है? इसपर दिव्या दत्ता ने कहा कि वो उनसे नर्वस नहीं हुए थे, सीन से नर्वस हो गए थे।

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छत पर जाकर बैठ गए थे इरफान खान

दिव्या दत्ता ने बताया कि उन दोनों के बीच एक इंटिमेट सीन शूट होना था। वो सीन इमोशनल भी था। तो सीन से पहले वो घबरा रही थीं। वो पूछ रही थी कि क्या कैसे होगा। तभी उन्होंने सोचा कि वो इरफान खान से भी बात करें। तो उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से पूछा कि इरफान खान कहां है? दिव्या बताती हैं कि तब उन्हें किसी ने बताया कि इरफान खान उनसे भी ज्यादा नर्वस हैं और वो छत पर बैठे हैं। डायरेक्टर उन्हें समझा रही हैं।

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दिव्या ने बताया- शर्मीले थे इरफान खान

दिव्या ने कहा कि इसके बाद वो गईं और उन्होंने इरफान को समझाया कि सीन अच्छे से हो जाएगा। दिव्या दत्ता से पूछा गया कि क्या इरफान किस करने से नर्वस हो रहे थे या वो दिव्या दत्ता को किस करने से नर्वस हो रहे थे? इसपर दिव्या ने कहा कि अब वो इस सवाल का जवाब कैसे दें। पर इरफान उनके अच्छे दोस्त थे। वो काफी शर्मीले शख्स थे तो वो उस वजह से नर्वस थे।

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साल 2020 में हुआ इरफान खान का निधन

इरफान खान की बात करें तो साल 2020 में एक्टर ने 53 की उम्र में आखिरी सांस ली। इरफान खान को आज भी कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स याद करते हैं। इरफान खान ने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया। इरफान खान के डेब्यू की बात करें तो वो पहली बार 1988 में मीरा नायर की ऑस्कर-नामांकित फिल्म 'सलाम बॉम्बे! में एक कैमियो करते नजर आए थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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