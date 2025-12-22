निकलोडियन एक्टर की हो गई ऐसी हालत, फटे-पुराने कपड़ों में सड़क पर घूमता दिखा हॉलीवुड स्टार, वीडियो देख पहचानना मुश्किल

संक्षेप: हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड एक्टर टायलर चेज की। टायरल ने 'नेड की डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में बाल कलाकार के रूप में काम किया। आज टायरल की हालत काफी खराब है। उन्हें हाल ही में सड़कों पर काफी बुरी हालत में देखा गया।

सफलता हमेशा ही साथ रहे ये जरूरी नहीं। कब कौन शिखर पर पहुंच जाए और कौन शिखर पर बैठा हुआ जमीन पर आ जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर के साथ भी देखा गया। हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड एक्टर टायलर चेज की। टायरल ने 'नेड की डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में बाल कलाकार के रूप में काम किया। आज टायरल की हालत काफी खराब है। उन्हें हाल ही में सड़कों पर काफी बुरी हालत में देखा गया। उनका एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर फैंस काफी शॉक्ड हैं। आइए जानते हैं कि आखिर उस बाल कलाकार के साथ क्या हुआ, जिसने कभी अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टायलर की हुई ऐसी हालत दरअसल, 'चेज ने 2004 से 2007 तक 'नेड्स डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में मार्टिन क्वर्ली का रोल निभाया था। वहीं आज वाज वो गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं। सितंबर 2025 में एक इन्फ्लुएंसर ने उन्हें सड़कों पर रहते हुए देखा। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचान पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। इस दौरान का टायलर का वीडियो इंटरनेट पर सामने आने के बाद यूजर्स उन्हें देखकर काफी हैरान हैं।

फटे-पुराने कपड़ों में सड़क पर घूमता दिखा हॉलीवुड एक्टर निकलोडियन के पूर्व स्टार टायलर टेल के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो कैलिफोर्निया के रिवरसाइड की सड़कों पर फटे-पुराने कपड़ों में घूमते नजर आ रहे हैं। जिस फैन ने चेज का वीडियो बनाया था, उसने चेज से पूछा कि क्या वह डिज्नी चैनल पर थे। चेज ने साफ किया, "निकलोडियन," और बताया कि वह 'नेड्स डिक्लासिफाइड' में थे। जब चेज ने उस फैन को अपना पूरा नाम बताया, तो फैन ने जवाब दिया, "ओह हां, तुम वही बच्चे हो।"