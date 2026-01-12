Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDisha Patani vs Mouni Roy Education Qualification in Hindi know who is more educated
दिशा पाटनी या मौनी रॉय, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?

दिशा पाटनी या मौनी रॉय, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?

संक्षेप:

Bollywood Actress Education Qualification: दिशा पाटनी और मौनी रॉय के करियर और फिल्मों के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए आज हम आपको उनकी पढ़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं। 

Jan 12, 2026 12:46 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिशा पाटनी और मौनी रॉय बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों अक्सर साथ में फोटोज पोस्ट करते और साथ में छुट्टियां मनाते नजर आती हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दोनों में से ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि दोनों ने कहां से और कितनी पढ़ाई की है। बता दें, दोनों में से एक एक्ट्रेस जर्नलिज्म में तो दूसरी इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने वाली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिशा पाटनी

दिशा पाटनी का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी मां हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। उनकी बड़ी बहन खुशबू पाटनी इंडियन आर्मी में मेजर थीं और अब एक फिटनेस कोच-कम-आंत्रप्रेन्योर हैं। वहीं दिशा एक्ट्रेस और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया था। हालांकि, दूसरे साल में आने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।

दिशा पाटनी

मौनी रॉय

मौनी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली हैं। 16 साल की उम्र में वह दिल्ली आ गई थीं। स्कूल खत्म करने के बाद मौनी ने मिरांडा हाउस में एडमिशन लिया था क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करें। फिर उन्होंने मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिट्रेचर में ग्रेजुएशन करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया। हालांकि, उन्होंने बीच में ही ये कोर्स छोड़ दिया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चली गईं।

ये भी पढ़ें:सृति झा या दिव्यांका त्रिपाठी, किस टीवी एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?
ये भी पढ़ें:अभिषेक या ऐश्वर्या, किसने की है ज्यादा पढ़ाई? एक बनना चाहता था आर्किटेक
मौनी रॉय
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Disha Patani Mouni Roy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।