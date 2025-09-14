Disha Patani First Public Appearance After Firing Outside Bareilly House Celebs React घर के बाहर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी का पहला पब्लिक अपीयरेंस, ऐसा था सेलेब्स का रिएक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Disha Patani First Public Appearance After Firing Outside Bareilly House Celebs React

घर के बाहर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी का पहला पब्लिक अपीयरेंस, ऐसा था सेलेब्स का रिएक्शन

दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर गोलीबारी के बाद एक्ट्रेस शनिवार को पहली बार पब्लिक में नजर आईं। दिशा पाटनी ने एक इवेंट में हिस्सा लिया जहां ब्लैक आउटफिट में वह बला की खूबसूरत लग रही थीं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:08 AM
घर के बाहर बाहर गोलीबारी की घटना के बाद शनिवार को दिशा पाटनी पहली बार पब्लिकली नजर आईं। एक्ट्रेस ने न्यूयॉर्क में आयोजित केल्विन क्लाइन के इवेंट में हिस्सा लिया और इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं। दिशा पाटनी ब्लैक आउटफिट में हील्स के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने इवेंट वेन्यू के बाहर पापाराजी को पोज दिए। केल्विन क्लाइन कलेक्शन स्प्रिंग 2026 इवेंट में दाखिल होने से पहले एक्ट्रेस ने पैप्स की तरफ हाथ वेव करके उन्हें बाय कहा।

पोस्ट पर ऐसा है सेलेब्स का रिएक्शन

दिशा पाटनी ने ये तस्वीरें और वीडियो केल्विन क्लाइन के साथ कोलैब पोस्ट में साझा की हैं। एक्ट्रेस की पोस्ट पर ढेरों सेलेब्रिटीज के रिएक्शन आए हैं। मौनी रॉय ने इस वीडियो पर हर्ट इमोजी बनाकर कमेंट किया- माय बेबी। वहीं जैकलीन फर्नांडिस ने भी हवा में हाथ उठाने वाला इमोजी बनाया है। किसी ने जहां उनके लुक्स की तारीफ की है तो किसी ने उनकी हिम्मत को सराहा। मिनटों में इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स आ गए।

दिशा पाटनी के पिता ने क्या बताया?

बता दें कि दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर शुक्रवार को गोलियां चलाई गई थीं। बरेली की सिविल लाइन स्थित इस घर में दिशा के पिता रहते हैं। दिशा के पिता जगदीश पाटनी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। घटना के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हथियार बंद लोगों ने दिशा पाटनी के घर पर 8 से 10 राउंट गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा, “दो अज्ञात हमलावरों ने मेरे घर पर गोलीबारी की। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। बरेली पुलिस, एसएसपी और एडीजी सभी इस पर काम कर रहे हैं।”

सोशल मीडिया से पता चली यह बात

दिशा पाटनी के पिता ने बताया कि जो गोलियां फायर की गईं वो देसी गोलियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है 8-10 राउंड गोलियां चलीं और उन्हें बाद में सोशल मीडिया के जरिए इस बात का पता चला कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार कंगुवा और कल्कि 2898AD में नजर आई थीं। उनकी अपकमिंग फिल्मों में 'वेलकम टु द जंगल' और 'होलीगार्ड्स सागा' शामिल हैं।

