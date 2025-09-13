दिशा पाटनी के बरेली घर पर गोलियां चलने पर एक्ट्रेस के पिता बोले- कुत्ता भौंका, मैं अलर्ट हुआ और गोली...

दिशा पाटनी के पिता ने बरेली वाले घर पर गोलियां चलने पर अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे अपने कुत्ते की वजह से वह अलर्ट हुए और कैसे वह बाल-बूाल बचे।

दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हाल ही में फायरिंग हुई है। अच्छी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचा है। दिशा के पिता का कहना है कि वह बाल-बाल बचे हैं। घर पर उस वक्त दिशा के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी और बहन खुश्बू थे। गोल्डी बराड़ गैंग के मेंबर रोहित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब दिशा के पिता ने बताया कि कैसे सुबह कुत्ते के भोंकने पर वह अलर्ट हुए थे।

क्या बोले दिशा के पिता टाइम्स नाउ से बात करते हुए दिशा के पिता ने कहा, '8-10 शॉट्स चले थे और बुलेट्स मेरे पास से गुजरी। मेरा डॉग जोर से भौंकने लगा था और इससे मैं अलर्ट हो गया था। बहुत ही छोटे मार्जन से मैं गोली से बचा।'

एएनआई से बात करते हुए जगदीश ने बताया था, 'पुलिस पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। बरेली पुलिस, एसएसपी, एडीजी सब जांच पर लगे हैं। ये गोलियां स्वदेशी नहीं हैं, विदेशी ही हैं। मुझे लगता है 8-10 राउंड की फायरिंग हुई थी। मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी यह क्लीयर नहीं है।'

बेटी के विवाद को लेकर बोले आगे कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने क्लीयर किया कि बेटी खुश्बू से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि खुश्बू के हिंदू संत को लेकर किए गए बयान की वजह से ऐसा हुआ है। इस पर जगदीश ने कहा, उनका नाम प्रेमानंद जी महाराज मामले में घसीटा जा रहा है। हम सनातनी हैं, हम साधू और संत की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई उसके स्टेटमेंट को मिसरिप्रजेंट कर रहे हैं, यह उनका नाम फालतू में घसीटा जा रहा है।