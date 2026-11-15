अब छठ की महिमा समझ आई...डायरेक्टर सूरज बडजात्या को याद आई शारदा सिन्हा-Exclusive
हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सूरज बडजात्या ने हाल में बताया कि उन्हें अपनी नई फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के दौरान शारदा सिन्हा की बहुत याद आई। डायरेक्टर ने उनके साथ का पुराना किस्सा शेयर किया।
हिंदी फिल्मों में भी छठ पूजा और इसके महत्व को दिखाया गया है। हाल में सूरज बडजात्या के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ का एक गाना ‘बुलाए छठी मां’ रिलीज किया गया है। गाने में लीड एक्ट्रेस शरवरी को छठी मैया की पूजा करते हुए देखा जा सकता है। इस गाने को हिमेश रेशमिया के साथ श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने गाया है। लेकिन डायरेक्टर सूरज बडजात्या ने बताया कि इस गाने और फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने शारदा सिन्हा को ही याद किया। शारदा सिन्हा ने डायरेक्टर की पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' में गाने गए थे। वो अपने छठ गीतों के लिए मशहूर थीं।
सूरज बडजात्या को आई शारदा सिन्हा की याद
लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत के दौरान सूरज बडजात्या ने बताया कि फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ की शूटिंग के दौरान उन्हें शारदा सिन्हा की कितनी याद आई है। उन्होंने कहा, ‘मैं आपको बता नहीं सकता है कि इस फिल्म के दौरान उनकी कितनी याद आई। मुझे याद है जब वो सबसे पहले हमारे पास आई थीं तो मेरे पिता के बहुत करीबी थीं। और 1988 से हमेशा से जुहू बीच पर हर साल छठ के मौके पर आती थीं और कहती थीं एक बार आइए, मैं जुहू बीच पर छठ मनाने आती थीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मेरी भी उम्र छोटी थी, हम कभी गया नहीं। आज जब छठ की महिमा समझ आई। जब उसकी वैल्यू समझ आई। और जब हमारी कहानी में ऐसा हुआ कि हीरो की फैमिली बिहार से है। जब ये गाना (छठ गीत) बना तो कितनी बार उनकी याद आई। अगर वो होतीं तो 100 प्रतिशत वो इस गाने का हिस्सा होतीं। उनका आशीर्वाद है हमारे साथ।’
शारदा सिन्हा ने सूरज बडजात्या की फिल्मों में गाए ये गाने
शारदा सिन्हा ने 1989 में आई सूरज बडजात्या की पहली फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ का गाना ‘काहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया’ और इसके बाद फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का विदाई सॉन्ग ‘बाबुल जो तुमने सिखाया’ गाया था। ये दोनों ही गाने और फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। अब अपनी नई फिल्म के छठ गीत के लिए डायरेक्टर सूरज बडजात्या को शारदा सिन्हा की याद आई।
सूरज बडजात्या का फिल्मी करियर
सूरज बडजात्या ने अपने 40 साल के करियर में 8 फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उनकी फिल्मों ने सलमान खान, माधुरी दीक्षित जैसे एक्टर्स को हर घर के परिवार का हिस्सा बना दिया था। उनकी पहली फिल्म 1989 में आई थी जिससे सलमान खान स्टार बने। दूसरी फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ में सलमान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को पसंद किया गया। तीसरी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ में परिवार की वैल्यू पर बात की गई। इसके बाद शाहिद कपूर के साथ ‘विवाह’, ईशा कोप्पिकर के साथ ‘एक विवाह ऐसा भी’, सलमान और सोनम कपूर के साथ ‘प्रेम रतन धन पायो’ जैसी शानदार फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं।
ये प्रेम मोल लिया में दिखेगी नई कहानी
अब सूरज बडजात्या एक्टर आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ लेकर आ रहे हैं। डायरेक्टर ने बताया कि ये उनकी अभी तक की सबसे प्रोग्रेसिव फिल्म है। फिल्म के चार गाने रिलीज कर दिए गए हैं। इन गानों में एक्टर्स के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। सूरज बडजात्या की पिछली फिल्मों की तरह एक बड़ा परिवार नजर आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर इस हफ्ते आने वाला है। वहीं फिल्म 27 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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