अमिताभ के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म के क्रू को नहीं मिलते थे पैसे, टीनू आनंद छोड़ना चाहते थे डायरेक्शन

डायरेक्टर टीनू आनंद ने हाल में उस बुरे दौर के बारे में बताया जब वो अमिताभ बच्चन की फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। इस दौरान क्रू मेंबर नेउन्हें बेइज्जत किया। वो उन्हें थप्पड़ मारना चाहते थे।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा अपनी प्रोडक्शन कंपनी की भी शुरुआत की थी। लेकिन उनके लिए ये एक घाटे का सौदा साबित हुआ। इस कंपनी के डूब जाने से अमिताभ बच्चन कंगाल हो गए थे। उनकी इस प्रोडक्शन कंपनी के तहत फिल्म मेजर साब बन रही थी। इस फिल्म में अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे के साथ खुद अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। फिल्म का डायरेक्शन टीनू आनंद ने लिया था। अब हाल में डायरेक्टर ने बताया कि इस फिल्म शूटिंग के समय इतना बुरा समय आया था कि वो फिल्में डायरेक्ट करना छोड़ना चाहते थे।

मुश्किल समय में शूट हुई थी फिल्म मेजर साब टीनू आनंद ने हाल ही में उस दौर को याद करते हुए कहा, “जब अमिताभ बच्चन कॉरपोरेट हुए तो वे दिवालिया हो गए। उसी समय मैं ‘मेजर साहब’ बना रहा था। हम लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, यह सिर्फ मैं जानता हूं। प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे। पूरी यूनिट को एक ही होटल में रखा गया था। हर दूसरे दिन क्रू स्ट्राइक पर चला जाता था, क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही थी। धमकी देते थे कि शूटिंग बंद कर देंगे।”

क्रू को मारना चाहते थे थप्पड़ टीनू आनंद ने आगे कहा, “उस वक्त मैं इतना थक गया था कि मैंने कसम खा ली थी, अब कभी डायरेक्शन नहीं करूंगा। जिस दर्द से मैं गुज़रा हूं, उसे कोई नहीं जान सकता। यूनिट ने मुझे बेइज्जत किया। मुझे गुस्सा आया था, मैं उन्हें थप्पड़ भी मार सकता था। लेकिन यह मेरा प्रोडक्शन नहीं था और डर था कि अगर मैंने कुछ किया तो फिर से स्ट्राइक हो जाएगी। इसलिए मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा।”