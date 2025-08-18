डायरेक्टर सुनील दर्शन ने बताया सनी देओल के साथ काम करने का बुरा अनुभव, विवाद के बाद कोर्ट पहुंचे दोनों

बॉलीवुड डायरेक्टर सुनील दर्शन ने एक्टर सुनील दर्शन के साथ अपने बुरे अनुभव के बारे में बात की है। डायरेक्टर ने बताया कि दोनों के बीच विवाद फिल्म अजय के बाद से चल रहा है। मामला कोर्ट में है।

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सुनील दर्शन ने अपने करियर में कई फिल्में बनाई हैं। इसमें से अधिकतर बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई लेकिन ऑडियंस को फिल्म की कहानी ने प्रभावित किया। अब सुनील ने एक्टर सनी देओल के साथ अपने बिगड़े हुए रिश्ते पर बात की। एक्टर ने बताया कि कैसे सनी ने उनका भरोसा तोड़ा और उनके कभी उनके पैसे नहीं लौटाए। उन्होंने बताया कि एक्टर के साथ काम करने का उनका अनुभव बुरा रहा है।

पैसे पर विवाद दरअसल, 1996 में सुनील दर्शन ने सनी देओल के साथ फिल्म अजय बनाई थी। इसी फिल्म के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। सुनील ने कहा, सुनील ने कहा, “मेरा सनी देओल के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा। उन्होंने अजय के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए थे और मुझे रकम चुकानी थी। उन्होंने कहा- ‘क्रिसमस टाइम है, यूके में बैंक बंद हैं। बाद में पैसा दूंगा।’ लेकिन बाद में बोले- ‘मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर वादा करता हूं लौटा दूंगा। कृपया मदद करो।’ उस वक्त वह लंदन नाम की फिल्म शुरू कर रहे थे। मैंने बरसात के समय भी उनका साथ दिया था। अगर उन्हें याद हो तो ये नहीं भूलना चाहिए।”

अक्षय नहीं सनी थे पसंद सुनील दर्शन ने आगे कहा, “सनी ने कहा था पैसे नहीं दे सकता तो आपके साथ फिल्म करूंगा। मैंने उन्हें एक स्टोरी सुनाई जो बाद में जानवर बनी। उन्होंने मना कर दिया और कहा- सब्जेक्ट पर और काम करो। मुझे लगा ये झूठ है। इसके बाद कुछ घटनाएं हुईं जिसने मुझे चौंका दिया और मैंने तय किया कि अब हम साथ काम नहीं करेंगे।”