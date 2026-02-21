धुरंधर 2 और टॉक्सिक एक दूसरे का बिजनेस खाने वाली हैं…डायरेक्टर संजय गुप्ता ने क्लैश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
धुरंधर 2 और टॉक्सिक की टक्कर पर फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने अपनी राय रखी है। डायरेक्टर ने कहा कि ये दोनों फिल्में एक दूसरे का बिजनेस खाने वाली हैं। ऐसा हो सकता है कि फिल्में सफल हों, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कमाई नहीं कर पाएंगी।
फिल्म इंडस्ट्री के लिए आने वाली ईद बहुत खास होने वाली है। इस ईद पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक रिलीज हो रही है। ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स ने इसे अब तक का सबसे बड़ा क्लैश बताया है। साथ ही ये भी दोनों ही फिल्मों के बिजनेस पर फर्क पड़ने वाला है। अब इस बारे में फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने भी अपनी राय रखी है। संजय गुप्ता वहीं हैं जिन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल डायरेक्ट की थी। उनकी इस फिल्म की टक्कर शाहरुख खान की रईस से हुई। संजय ने बताया कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक एक दूसरे का बिजनेस खाने वाली हैं।
एक दूसरे का बिजनेस खा जाएंगी धुरंधर 2 और टॉक्सिक
वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में संजय गुप्ता ने धुरंधर को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे पार्ट से बहुत उम्मीदें हैं। आगे फिल्ममेकर ने धुरंधर 2 और टॉक्सिक के क्लैश के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं दोनों ही फिल्में देखने वाला हूं। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही फिल्में एक ही दिन आ रही हैं। क्योंकि दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा था। और ये दोनों फिल्में एक दूसरे का बिजनेस खाने वाली हैं।
संजय गुप्ता ने कही ये बात
संजय गुप्ता ने शूटआउट एट वडाला, जिंदा, कांटे जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उन्होंने अपनी फिल्म काबिल और रईस के बीच हुए क्लैश पर भी बात की। डायरेक्टर ने कहा कि अगर काबिल और रईस अगल दिनों को रिलीज होतीं तो दोनों फिल्मों को फायदा हो सकता था। डायरेक्टर ने आगे कहा कि देश में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लगातार दो फिल्में देख सके। कईयों के पास तो एक महीने में भी दो फिल्में देखने के पैसे नहीं होते। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों ही अच्छा बिजनेस कर लें, लेकिन फिल्में पूरी तरह से कमाई नहीं कर पाएंगी इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
टॉक्सिक के लिए साउथ में क्रेज
बता दें, हाल में खबर सामने आई थी कि यश अपनी फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स सिर्फ वीकेंड पर कलेक्शन की उम्मीद लेकर नहीं चल रहे हैं। मेकर्स लंबे समय तक टॉक्सिक को थिएटर पर चलाए रखना चाहते हैं। इसलिए अभी तक धुरंधर 2 और टॉक्सिक एक ही दिन रिलीज यानी 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में फिल्म का इंतजार हो रहा है। वहीं साउथ में यश की टॉक्सिक के लिए क्रेज
