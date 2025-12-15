डायरेक्टर रॉब और मिशेल सिंगर की चाकुओं से गोदकर हत्या, जानिए पड़ोसियों ने क्या बताया

संक्षेप: डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर का शव उनके लॉस एंजेलिस स्थित घर में पाया गया। दोनों ही मनोरंजन जगत का मशहूर चेहरा थे। फायर डिपार्टमेंट को इलाके में मेडिकल सपोर्ट की सूचना मिली थी जिसके बाद दमकल विभाग उनके घर पहुंचा।

डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर की उनके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रविवार को दोनों अपने लॉस एंजेलिस में स्थित घर में मृत पाए गए और शुरू में उनकी पहचान सिर्फ एक 78 वर्षीय पुरुष और 68 वर्षीय महिला के रूप में हुई। बाद में जांच के साथ इस केस ने हत्या का मोड़ ले लिया और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने रविवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है और फिलहाल कोई भी हिरासत में नहीं है।

क्या बोला परिवार और शहर के मेयर? एबीसी न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में सीनियर लॉ इनफोर्समेंट से जुड़े सूत्रों के आधार पर बताया कि रॉब और मिशेल की ब्रेंटवुड इलाके में स्थित उनके घर पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। परिवार ने एक बयान में कहा है कि इस घटना से वो पूरी रह शॉक्ड हैं और प्राइवेसी बनाए रखनी की विनती करते हैं। शहर के मेयर करेन बास ने इस बारे में कहा, “यह हमारे शहर और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है।”

फायर ब्रिगेड को मिली थी सूचना लॉस एंजेलिस फायर ब्रिगेड के मुताबिक चाडबोर्न एवेन्यू के 250 ब्लॉक में एक घर से मेडिकल सपोर्ट की सूचना मिलने पर दमकलकर्मी दोपहर 3:38 बजे मौके पर पहुंचे। एक पड़ोसी के मुताबिक एक्टर बिली क्रिस्टल और लैरी डेविड रविवार शाम को अलग-अलग घर पहुंचे। पड़ोसी ने बताया कि दोनों कॉमेडियन एक्टर कुछ देर रुके और फिर चले गए। क्रिस्टल की आंखें नम थीं और किसी तरह खुद को संभाले हुए थे।