'मोहरा' के सेट पर अक्षय कर रहे थे रवीना को डेट? सालों बाद डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा-'इसमें कोई शक नहीं कि…'

बॉलीवुड की हिट फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन के अफेयर की खबरों सामने आईं थीं, जो लंबे समय तक सुर्खियों में रहीं। ऐसे में अब डायरेक्टर राजीव राय ने एक इंटरव्यू में इन खबरों पर रिएक्ट किया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 08:27 AM
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई जोड़ियां ऐसी रही हैं, जिन्हें दर्शकों ने ऑन-स्क्रीन खूब पसंद किया। एक साथ इन जोड़ियों ने सालों तक कई हिट फिल्में भी दीं। साथ में काम करते-करते इनके बीच अफेयर की खबरें भी बी-टाउन में खूब सामने आई हैं। इन्हीं में से एक अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी भी है। दोनों ने 90s के उस दौर में काफी चर्चा में रहे। अक्षय और रवीना ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया है। उस दौरान दोनों की डेटिंग की खबरें काफी सुर्खियों में छाई रहती थीं। ऐसे में अब डायरेक्टर राजीव राय ने दोनों के रिश्तों पर चुप्पी तोड़ी है। आइए जानते हैं क्या कहा?

'मैं वहां दूरबीन लेकर तो नहीं बैठा था'

त्रिदेव, मोहरा और गुप्त जैसी क्लासिक फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राजीव राय ने अक्षय कुमार और रवीना टंडन के अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी। दरअसल, मोहरा की शूटिंग के दौरान अक्षय और रवीना के अफेयर की खबरों सामने आईं थीं, जो लंबे समय तक सुर्खियों में रहीं। ऐसे में अब डायरेक्टर राजीव राय ने विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में इन खबरों पर रिएक्ट किया है। राजीव से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्हें दोनों स्टार्स के बीच के रोमांस के बारे में तब पता था जब उन्होंने मशहूर गाने "तू चीज बड़ी है मस्त मस्त" और "टिप टिप बरसा पानी" की शूटिंग की थी। इस सवाल पर डायरेक्टर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं वहां दूरबीन लेकर तो नहीं बैठा था, है ना?'

इस सवाल पर राजीव राय ने कहा

इसके बाद डायरेक्टर राजीव से फिर से सवाल किया गया कि क्या वह उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ पाए। ऐसे में राजीव ने बताया, 'इसमें कोई शक नहीं... सेट पर 100-200 लोग होते हैं। हर एक्टर का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एक हीरोइन को अपनी इमेज का भी ध्यान रखना होता है। क्या आपको नहीं लगता कि उसे पता है कि हजारों निगाहें उसे देख रही हैं? इसलिए, सच कहूं तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बाद में मैंने जो भी सुना, उससे हैरानी हुई कि क्या वाकई ऐसा कुछ था?'

इन फिल्मों में साथ किया काम

डायरेक्टर राजीव राय ने स्पष्ट किया कि मोहरा की शूटिंग के दौरान उन्हें ऑफ-स्क्रीन रवीना टंडन और अक्षय कुमार के रोमांस के कोई खबर नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, 'यह सब बाद में सामने आया। लोग पूछते हैं कि क्या यह मोहरा के दौरान हुआ था, लेकिन इसका फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है।' बता दें कि अक्षय और रवीना ने एक साथ 'मोहरा', 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'बारूद', 'कीमत', 'पुलिस फोर्स: एंड इनसाइड स्टोरी' में काम किया और सभी हिट रहीं। वहीं अब दोनों साथ में 'वेलकम टू द जंगल' में भी नजर आएंगे।

