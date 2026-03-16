नेपोटिज्म के चलते अंडर-19 क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुए आदित्य धर? फेमस डायरेक्टर के दावे के बाद वायरल हुआ ट्वीट
आदित्य ने साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के धुरंधर फिल्ममेकर्स से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि असल में वह एक क्रिकेटर बनना चाहते थे? लेकिन भाई-भतीजावाद की वजह से अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना पाए?
बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अब 'धुरंधर 2' भी लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फैंस को भी 'धुरंधर 2' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। आदित्य ने साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के धुरंधर फिल्ममेकर्स से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि असल में वह एक क्रिकेटर बनना चाहते थे? लेकिन भाई-भतीजावाद की वजह से अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना पाए?
इस बात खुलासा एक फेमस डायरेक्टर ने किया है। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
आदित्य ने मेरे साथ तीन साल काम किया
दरअसल, हाल ही में 'भूत बंगला' के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने मैशेबल इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान प्रियदर्शन ने खुलासा किया कि आदित्य धर एक समय में एक होनहार क्रिकेटर थे, लेकिन सिस्टम के भीतर की राजनीति के कारण उनका सिलेक्शन अंडर-19 टीम में नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने तीन साल साथ काम किया, और वह मेरे लिए डायलॉग भी लिख रहे थे। उनकी भाषा बहुत शानदार थी, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह मेरे पास तब आए थे, जब वह कुछ फिल्मों से बहुत निराश थे; ये फिल्में उन्होंने ही लिखी थीं, लेकिन उन्हें कभी इसका क्रेडिट नहीं मिला।'
अंडर-19 टीम में जगह नहीं बना पाए आदित्य
प्रियदर्शन ने आगे कहा, 'वह एक क्रिकेटर थे, लेकिन कुछ राजनीतिक रसूख की वजह से वह अंडर-19 टीम में जगह नहीं बना पाए, इसलिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। घर पर बैठे-बैठे वह बहुत निराश हो गए थे। किसी ने उन्हें एक फिल्म देखने के लिए बुलाया, और वह फिल्म थी 'गर्दिश'।' उन्होंने बताया कि उन्होंने 'गर्दिश' देखी और कहा, 'यही वह काम है जो मैं करना चाहता हूं', और फिर वह मुंबई आ गए।'
वायरल हुआ ट्वीट
बता दें कि प्रियदर्शन के इस इंटरव्यू के बाद, X (ट्विटर) पर एक ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें यह दावा किया गया कि आदित्य धर की जगह दिग्गज क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी को टीम में मौका दिया गया था। नीचे उस ट्वीट और उस पर आए लोगों के रिएक्शन देखें...
'धुरंधर 2' के बारे में
बता दें कि 'धुरंधर 2' की रिलीज की लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म 19 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर आने वाली है। फिल्म में रणवीर सिंह फिर से बवाल काटने के लिए तैयार है। फिल्म में उनके अलावा सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त जैसे कलाकार नजर आएंगे। 'धुरंधर 2'की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है, जिससे कई रिकॉर्ड टूटेंगे। 18 मार्च की शाम से फिल्म के पेड प्रीव्यू शुरू किए गए हैं, और अब तक 'धुरंधर: द रिवेंज' के 6 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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