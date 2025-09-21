अक्षय कुमार की हैवान में मोहनलाल की एंट्री कन्फर्म, डायरेक्टर प्रियदर्शन बोले-मैं स्टार के पीछे नहीं भागता

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल का नाम भी शामिल हो गया है। खुद डायरेक्टर ने एक्टर के नाम को कन्फर्म करते हुए उन्हेंफिल्म का अहम हिस्सा बताया।

हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, जैसी शानदार फिल्में डायरेक्ट करने वाले प्रियदर्शन इन दिनों अपनी फिल्म हैवान की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान सालों बाद स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। अब इस फिल्म से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म में उनका क्या किरदार होगा इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुद इस खबर को कन्फर्म किया है।

मोहनलाल होंगे हिस्सा पिंकविला से बातचीत में जब डायरेक्टर प्रियदर्शन से उनकी फिल्म हैवान में अक्षय के साथ मोहनलाल के होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी किसी स्टार एक्टर की वजह से फिल्म नहीं बनाते। उनकी प्राथमिकता हमेशा फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट होती है। उसके बाद वो एक्टर के नाम पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा, “अगर आप मुझसे हैवान के बारे में पूछ रहे हैं, तो मोहनलाल उसमें जरूर हैं। हालांकि, वह कौन सा किरदार निभा रहे हैं, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूं, तो मुझे उसकी कहानी ही सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। मैं कभी भी स्टार के बारे में नहीं सोचता।”

स्टार के पीछे नहीं भागते डायरेक्टर प्रियदर्शन ने आगे कहा, “सबसे पहले हमेशा स्क्रिप्ट होती है। फिर एक्टर आते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि 'मैं मोहनलाल और अक्षय कुमार को साथ लेकर फिल्म बनाऊंगा।' ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो, आपको कभी स्क्रिप्ट ही नहीं मिलेगी। जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिले, तो सही एक्टर्स के पीछे लग जाएं। यही फिल्म बनाने का सही तरीका है। मैंने कभी फिल्म बनाने के लिए किसी स्टार के पीछे नहीं भागा।”