किशोर कुमार की आवाज सुन स्टूडियो छोड़कर चले गए थे डायरेक्टर, सिंगर ने फिर गाया ऐसा गाना, रच दिया इतिहास
किशोर कुमार ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। राजेश खन्ना तो उनकी आवाज को अपने लिए लक्की मानते थे। कई बार तो वह उनके लिए लड़ तक जाते थे।
किशोर कुमार उन सिंगर्स में से थे जिनकी आवाज को हर संगीतकार और एक्टर अपने गाने में चाहते थे। कई स्टार्स तो किशोर कुमार के लिए डायरेक्टर से लड़ तक जाते थे। अब हम आपको बताते हैं एक किस्से के बारे में जब राजेश खन्ना, डायरेक्टर से लड़ गए थे किशोर कुमार के लिए, लेकिन वही डायरेक्टर तब रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़कर चले गए जब किशोर ने गाना गाया।
किशोर होते थे राजेश की आवाज
दरअसल, हुआ ये कि राजेश खन्ना की ज्यादातर फिल्मों में किशोर उनके लिए गाना जाते थे या ये कहें कि वह उनकी ही आवाज बन गए थे।
डायरेक्टर से लड़ गए थे राजेश खन्ना
डायरेक्टर शक्ति सामंत फिल्म बना रहे थे महबूबा और इसका एक गाना था मेरे नैना सावन भादौं। शक्ति इस गाने के लिए मोहम्मद रफी को चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना ने साफ कह दिया कि ये गाना किशोर कुमार ही गाएंगे। वह बोले कि किशोर दा ने अगर ये गाना नहीं गाया तो वह फिल्म नहीं करेंगे।
किशोर दा ने कहा पहले लता मंगेशकर को गाने दीजिए
किशोर दा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले लता मंगेशकर को ये गाना रिकॉर्ड करने दीजिए फिर वह उसे सुनकर गाएंगे क्योंकि ये गीत राग शिवरंजनी पर आधारित था।
किशोर की आवाज सुनकर डायरेक्टर स्टूडियो छोड़कर चले गए
लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। किशोर दा के सुर बार-बार बिगड़ रहे थे। ये देखकर डायरेक्टर शक्ति स्टूडियो से बाहर हो गए। वहीं राजेश खन्ना परेशान हो गए कि क्या ये गाना कभी पूरा हो पाएगा।
किशोर ने फिर गाकर रचा इतिहास
हालांकि फिर कुछ देर बाद किशोर दा ने माइक संभाला और उनका जो वर्जन रिकॉर्ड हुआ और उसने इस गाने को अमर बना दिया।
महबूबा फिल्म का था गाना
गाने की बात करें तो इसका म्यूजिक आर डी बर्मन ने किया था। लिरिक्स आनंद बक्षी ने लिखे हैं। वहीं फिल्म थी महबूबा जो 1976 में आई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, आशा सचदेव, असरानी।
किशोर कुमार के बारे में बता दें कि वह हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और भोजपुरी भाषा में भी गा चुके हैं। किशोर ने अपने करियर में 'मेरे सपनों की रानी', 'रूप तेरा मस्ताना', 'पल भर के लिए' और 'ओ मेरे दिल के चैन' जैसे हिट गाने दिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके नाम पर किशोर कुमार पुरस्कार दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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