Kumar Shahani Died: निर्देशक कुमार साहनी का 83 साल की उम्र में निधन, किए थे 'माया दर्पण' और 'तरंग' जैसे हिट प्रोजेक्ट

'माया दर्पण' और 'तरंग' जैसी कामयाब फिल्मों के डायरेक्टर कुमार साहनी का रविवार को निधन हो गया। फिल्मों के जरिए समाज को प्रभावित करने वाली कहानियां सुनाने का उनका अनूठा अंदाज पसोलिनी और तारकोव्सकी से प्रभावित था। कुमार साहनी एक कमाल के निर्देशक होने के साथ-साथ एक जाने-माने एजुकेटर और राइटर भी थे। उनकी किताब The Shock of Desire and Other Essays साल 2015 में पब्लिश हुई थी और काफी कामयाब रही।