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अल्लू अर्जुन की आवाज को 15 सालों से डब कर रहा है ये डायरेक्टर, दे चुका है कई हिट फिल्में

Apr 09, 2026 06:08 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Allu Arjun: ‘पुष्पा 2’ फेम अल्लू अर्जुन को आप लोग जानते होंगे, उनकी आवाज को पिछले 15 सालों से एक डायरेक्टर डब करता आ रहा है। आइए आपको इस डायरेक्टर के बारे में बताते हैं।

अल्लू अर्जुन की आवाज को 15 सालों से डब कर रहा है ये डायरेक्टर, दे चुका है कई हिट फिल्में

साउथ के आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन जब पर्दे पर आते हैं तो लोग सिर्फ उनके यूनिक स्टाइल को ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज को भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थिएटर में सुनाई देने वाली आवाज उनकी नहीं होती है? उनकी आवाज को डब किया जाता है। हिंदी में उनकी आवाज को श्रेयस तलपड़े डब करते हैं, वहीं मलयालम में एक मशहूर डायरेक्टर पिछले 15 सालों से उनकी ऑफिशियल वॉइस बने हुए हैं।

कौन है ये डायरेक्टर?

हम बात कर रहे हैं जिस जॉय की। जिस जॉय मामूली से डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि वे मलयालम सिनेमा के एक बड़े फिल्म निर्देशक हैं। जहां एक तरफ वे पर्दे के पीछे 'संडे हॉलिडे' और 'विजय सुपरम और पौर्नामियुम' जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अल्लू अर्जुन के हर डायलॉग में जान फूंकने का काम करते हैं।

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15 साल का साथ

यह सिलसिला करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक, अल्लू अर्जुन की हर बड़ी फिल्म के लिए जिस जॉय ही डबिंग माइक संभालते हैं। अब हालत ये हो गई है कि जब लोग अल्लू अर्जुन की असली आवाज सुनते हैं तो उन्हें अजीब लगने लगता है।

जिस जॉय

मल्लू अर्जुन का क्रेज

अल्लू अर्जुन तमिल एक्टर हैं, लेकिन मलयाली भाषी लोग भी उन्हें खूब पसंद करते हैं और इसके पीछे जिन जॉय की आवाज का कमाल है क्योंकि वही पिछले 15 सालों से अल्लू अर्जुन की फिल्मों को मलयालम में डब करते आ रहे हैं। आपको पता है मलयाली लोग अल्लू अर्जुन को मल्लू अुर्जन कहते हैं और उनके दीवाने हैं।

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डायरेक्टर का विजन

एक निर्देशक होने के नाते जॉय जानते हैं कि डायलॉग की डिलीवरी में कब और कहां इमोशन डालना है। यही वजह है कि उनकी डबिंग में वही पावर नजर आती है जो अल्लू अर्जुन के अभिनय में होती है।

फैक्ट चेक

जिस जॉय सिर्फ अल्लू अर्जुन की ही नहीं, बल्कि कई अन्य बड़े सितारों के लिए भी डबिंग कर चुके हैं। हालांकि, उनकी सबसे लंबी और हिट पार्टनरशिप अल्लू अर्जुन के साथ ही रही है।

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जिस जॉय की फिल्में

जिस जॉय ने छह फिल्में डायरेक्ट की हैं जिसमें से दो के लिए उन्होंने कई अवॉर्ड्स जीते हैं। उनकी ‘संडे हॉलिडे’ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और जियोहॉटस्टार पर है। इसे आईएमडीबी पर 7.2 रेटिंग मिली है। वहीं ‘विजय सुपरम पौर्नमियम’ अमेजन प्राइम वीडियो पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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