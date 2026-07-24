'रामायण' में साई पल्लवी के किरदार पर बोलीं दीपिका चिखलिया, कहा- मैं अब भी लोगों से काम मांग रही हूं…

'रामायण' के ट्रेलर को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बज देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब रामानंद सागर के मशहूर टीवी सीरियल 'रामायण' में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने नितेश तिवारी के नए वर्शन में साई पल्लवी के सीता का आइकॉनिक रोल निभाने पर अपनी राय दी है।

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का ट्रेलर आज यानी 24 जुलाई को रिलीज होने वाला है। 'रामायण' को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। हर कोई नितेश तिवारी की इस मच अवेटेड फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में 'रामायण' के ट्रेलर को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बज देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब रामानंद सागर के मशहूर टीवी सीरियल 'रामायण' में सीता का रोल निभाकर घर-घर में पहचानी जाने वाली दीपिका चिखलिया ने नितेश तिवारी के नए वर्शन में साई पल्लवी के सीता का आइकॉनिक रोल निभाने पर अपनी राय दी है।

साईं पल्लवी के सीता के रोल पर बोलीं दीपिका? दीपिका चिखलिया ने हाल ही में 'वैरायटी इंडिया' को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में, दीपिका ने अरुण गोविल के राजा दशरथ के तौर पर 'रामायण' की दुनिया में वापसी, ओरिजिनल सीरियल की कभी न खत्म होने वाली विरासत के साथ-साथ सीता का रोल निभाने से उनके खुद के करियर पर पड़े असर के बारे में भी बात की। इंटरव्यू के दौरान जब दीपिका से साई पल्लवी के माता सीता का रोल निभाने के बारे में पूछा गया, तो एक्ट्रेस ने उन्हें बहुत टैलेंटेड बताया। इसके साथ ही दीपिका ने एक और बात कही कि बिना साई पल्लवी की परफॉर्मेंस देखे बिना उन्हें कास्ट करने के फैसले को जज करना फिलहाल गलत होगा।

तुलसीदास की 'रामायण' में सीता का ऐसा है वर्णन दीपिका ने इंटरव्यू में आगे कहा, 'मैंने उनका काम देखा है। वह बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सीता के रोल में कैसी लगेंगी। जब हम उन्हें देखेंगे, तभी पता चलेगा। अभी तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तुलसीदास की 'रामायण' में सीता का जो वर्णन है, उसमें बादाम जैसी आंखें, खास कद-काठी, बालों और रंग-रूप वाली महिला की बात कही गई है। रामानंद सागर को ऐसी ही एक्ट्रेस की तलाश थी और उन्हें मुझमें वे खूबियां दिखीं। मैं जानती हूं कि वे सभी अच्छे एक्टर हैं। अगर वे इस रोल के लिए सही साबित होती हैं, तो यह अच्छी बात है।'

कभी-कभी लोग मेरा नाम भूल जाते हैं दीपिका ने अरुण गोविल के बारे में भी बात की, जिन्होंने टीवी के मशहूर शो में उनके साथ भगवान राम का किरदार निभाया था और अब नितेश तिवारी की 'रामायण' में राजा दशरथ की भूमिका में नजर आने वाले हैं। रामानंद सागर की 'रामायण' के लंबे समय तक बने रहने वाले असर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सीरियल लोगों के दिलों-दिमाग में गहराई से बसा हुआ है, खासकर COVID-19 लॉकडाउन के दौरान दोबारा दिखाए जाने के बाद। एक्ट्रेस ने कहा, 'हम अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। मेरी पहचान सीता के तौर पर है। कभी-कभी लोग मेरा नाम भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि मैंने सीता का रोल किया था। तो, यही मेरी पहचान है। मुझे नहीं पता कि कोई इसे क्यों खोना चाहेगा। बेशक, एक एक्टर के तौर पर आप अलग-अलग रोल करना चाहते हैं। कोई भी 'टाइपकास्ट' नहीं होना चाहता।'

उस छाप को मिटाना बहुत मुश्किल है उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि 'रामायण' फिल्म पर हमारी 'रामायण' का बहुत असर होगा। महामारी के दौरान जब हमारी 'रामायण' दूरदर्शन पर दिखाई गई, तो नई पीढ़ी ने भी इसे देखा। इसलिए, उस छाप को मिटाना बहुत मुश्किल है। रामायण में घुंघराले बालों वाली सीताजी का जिक्र नहीं है।' दीपिका ने सीता के किरदार से इतनी गहराई से जुड़ने के बाद आने वाली प्रोफेशनल चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उस रोल की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें मिलने वाले किरदारों की वैरायटी कम हो गई।

मैं अब भी लोगों से काम मांग रही हूं एक्ट्रेस ने आगे बोलीं, 'मुझे कोई काम नहीं मिला। असल में, मैं अब भी लोगों से काम मांग रही हूं। रणबीर ने बर्फी, संजू और एनिमल में काम किया है, और अब वह भगवान राम का रोल कर रहे हैं। आज के समय की यही खूबी है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हम सभी एक ही तरह के रोल में बंधकर रह गए थे। काम मिलना अब भी बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग मुझे किसी और रोल में नहीं देख पाते। इसलिए मैंने प्रोडक्शन में कदम रखा।'

यश के रावण के रोल पर बोलीं दीपिका वहीं, रावण के रोल के लिए यश को चुने जाने पर बात करते हुए, दीपिका ने एक्टर की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए कहा, 'मैंने यश का थोड़ा-बहुत काम देखा है। मुझे यकीन है कि वह ज़बरदस्त काम करेंगे। लेकिन बात यह है कि पुरानी रामायण की यादों को मिटाना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही, यह अभी हाल की ही बात है। अगर यह फिल्म 50 साल बाद आती, तो लोग रामानंद सागर की रामायण और उसकी कास्ट को भूल चुके होते। अभी तो यह उनके जेहन में ताजा है।' अपनी बातों के बावजूद, दीपिका ने कास्ट और क्रू को सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और भरोसा जताया कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी।