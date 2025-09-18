हिंदी सिनेमा में भोजपुरी से ज्यादा अश्लीलता, निरहुआ बोले- किसी ने बिकिनी...
भोजपुरी एक्टर और गायक दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने कहा कि हिंदी सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा से ज्यादा अश्लीलता है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा में आजतक किसी ने बिकिनी नहीं पहनी होगी।
भोजपुरी सिनेमा और गानों पर अक्सर अश्लीलता का आरोप लगता रहा है। कहा जाता है कि भोजपुरी गानों के लिरिक्स बहुत ही ज्यादा अश्लील होते हैं। अब भोजपुरी एक्टर और गायक दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ से इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी से ज्यादा अश्लीलता हिंदी सिनेमा में होता है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा में आजतक किसी ने बिकिनी नहीं पहनी है।
हिंदी सिनेमा को बताया ज्यादा अश्लील
द रौनक पॉडकास्ट में निरहुआ से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि हिंदी सिनेमा, भोजपुरी या साउथ, किस सिनेमा में ज्यादा अश्लीलता है। इसपर निरहुआ ने कहा कि उन्हें लगता है कि हिंदी सिनेमा में ज्यादा अश्लीलता है। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा में आप बिकिनी में देखते हैं, आजतक भोजपुरी में किसी ने बिकिनी नहीं पहनी होगी।
भोजपुरी एल्बम भोजपुरी सिनेमा नहीं है
उनसे कहा गया कि भोजपुरी पर आरोप लगता रहता है कि आजतक कोई भी गाना भाभी और नाभी के बिना बनता नहीं है। इसपर उन्होंने कहा, "ये जितना एल्बम का आतंक है। उसके ही आतंक की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं भोजपुरी गाने। तो उन्हें लगता है कि भोजपुरी एल्बम ही भोजपुरी सिनेमा है, लेकिन ऐसा नहीं है।"
निरहुआ ने सुनाया किस्सा
इसी बारे में बात करते हुए निरहुआ ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, "ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं गोरखपुर गया था। एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, औलाद फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी और उसके प्रमोशन में गया था। हमने कहा कि भैया परिवार के साथ आइए देखते हैं, तो जो फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर थे उन्होंने कहा नहीं हमारे बच्चे भोजपुरी नहीं देखते हैं। तो फिर बाद में उनके घर हम लोग खाना खाने गए, तो उनके घर में जो गाना बज रहा था तो मैंने उनको अकेले में ले जाकर पूछा कि जो चिकनी चमेली बजा रहे हैं आपके बच्चे पउआ चढ़ा के आई…इतना घटिया तो एक भी गाना नहीं था हमारे सिनेमा में।"
