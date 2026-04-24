डॉक्टर की फीस भरने के लिए 86 की उम्र में भी काम करने को मजबूर दिनेश हिंगू, हंसते हुए चेहरे के पीछे दिखा दर्द
हमेशा सबको हंसाने वाले दिनेश हिंगू 86 साल के हो गए हैं। दिनेश की अब उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन वह अब भी काम करना चाहते हैं और उन्होंने इसके पीछे ही वजह बताई है।
दिनेश हिंगू को तो आप सब जानते ही हैं। अपने करियर में दिनेश ने हमेशा सबको हंसाया है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और जब भी उनका नाम लिया जाता है तो उनका हंसता हुए चेहरा याद आ जाता है। दिनेश हिंगू 86 की उम्र में भी काम कर रहे हैं। दिनेश ने बताया कि क्यों इस उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। दिनेश बोल रहे हैं कि उन्हें पैसे चाहिए ताकि डॉक्टर्स को इलाज के पैसे दे पाएं।
डॉक्टर्स से इलाज करवाने के लिए कमाते हैं पैसे
दरअसल, एक वीडियो में दिनेश बोले, ‘मैं 86 साल का हो गया हं। मैं काम के लिए जाता हूं बाहर। हाल ही में मैं गिर गया था और मेरे चोट लग गई। अब तो चोट ठीक हो गई है, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। डॉक्टर कभी 5000 रुपये मांगते हैं कभी 6000 मांगते हैं। करेक्टर आर्टिस्ट को इतने पैसे नहीं मिलते हैं। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया। मैंने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम किया है।’
काम आता है तो मैं जाता हूं
दिनेश ने आगे कहा, ‘डॉक्टर के पास जाने के लिए माल चाहिए। अब भी जाता हूं कभी-कभी, बुलावा आया तो।’
लोग हुए इमोशनल
इस वीडियो को देखकर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा कि दिल दुखी हो जाता ही जब ऐसे महान कलाकारो को पैसे कि तंगी में तकलीफी में देखते हैं। एक ने लिखा कि ग्रेट एक्टर हैं, बहुत दुख हुआ बॉलीवुड वालों को इनकी कोई कद्र नहीं। एक ने लिखा कि इतने फिल्मों में काम करने बाद भी उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं बुरा लगा इतना अच्छा कलाकार है।
कई फिल्मों में किया काम
बता दें कि दिनेश ने कई फिल्मों में काम किया है जैसे बाजीगर, हमराज, सादन, नो एंट्री, बादशाह, हेरा फेरी, जुदाई।
इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है जिसमें दूरदर्शन के कई शोज थे। 1990 से 2000 में उन्होंने काफी काम किया है।
2015 से फिल्मों से दूर हैं दिनेश
दिनेश लास्ट फिर हेरा फेरी में नजर आए थे जो साल 2006 में रिलीज हुई थी। वहीं इसके बाद फिर वह मराठी फिल्म या छोटी हिंदी फिल्मों में काम किया है जैसे मोस्ट वॉन्टेड, बी केयरफुल, हम सब उल्लू हैं। लास्ट उन्होंने साल 2015 में काम किया था। इसके बा से वह फिल्मों से दूर हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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