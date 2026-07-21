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मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, दिलजीत दोसांझ ने छात्रों के CJP विरोध-प्रदर्शन का किया सपोर्ट

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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दिलजीत दोसांझ ने कॉकरोज जंता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का सपोर्ट किया है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अब इस सपोर्ट के बाद उन्हें क्या कहा जाएगा।

मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, दिलजीत दोसांझ ने छात्रों के CJP विरोध-प्रदर्शन का किया सपोर्ट

कॉकरोच जंता पार्टी का 20 जुलाई को चलो संसद विरोध प्रदर्शन था जिसमें काफी अफरातफरी मच गई थी। ऐसे में कई सेलेब्स ने स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है। अब दिलजीत दोसांझ ने भी इस पर कमेंट किया है। लेकिन उन्होंने फिर यह भी कहा कि मुझे अब एंट्री नेशनल कहा जाएगा।

लोगों की आवाज भगवान की आवाज है

दिलजीत ने लिखा, ‘जो भी आज हुआ वो गलत हुआ। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं सभी अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड को सुनो। लोगों की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है।’

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दिलजीत बोले मुझे एंट्री नेशनल कहा जाएगा

उन्होंने फिर आगे किसानों के विरोध के सपोर्ट की भी याद दिलाई और लिखा, ‘मुझे कई बार एंटी नेशनल कहा गया है। अब एक बार फिर मुझे एंट्री नेशनल कहा जाएगा। किसानों के प्रदर्शन को सपोर्ट करने पर मुझे काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और कई लीगल दिक्कतें भी जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। बाबा सब पर अपना आर्शीवाद बनाए रखें।’

दिलजीत दोसांझ पोस्ट

पहले बोले थे मैं आर्टिस्ट हूं नेता नहीं

वैसे इससे पहले फिल्म सतलुज को लेकर बात करते हुए इंस्टाग्राम लाइव के दौरान फैन ने उनसे इस बारे में पूछा था तब दिलजीत ने कहा था कि वह इस बारे में फिलहाल कमेंट नहीं करेंगे।

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उन्होंने कहा था कि वह अपने ऑरा टूर की वजह से बिजी थे तो उन्हें फिलहाल जो सिचुएशन है उस बारे में नहीं पता है। उन्होंने कहा था, ‘भाई मुझे इस विरोध प्रदर्शन से दूर रखो। मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं।’

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद

बता दें कि शिक्षा सुधारों और एक्जामिनेशनल सिस्टम से जुड़ी मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। लेकिन फिर वहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया जहां पुलिस ने फिर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया।

शबाना-प्रकाश ने किया फुल सपोर्ट

शबाना आजमी, प्रकाश राज भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। वे कॉकरोच जंता पार्टी के लीडर और उनकी पार्टी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।

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दिलजीत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म सतलुज में नजर आए जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। यह फिल्म 4 साल तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के साथ अटकी रही थी और 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई। लेकिन रिलीज के 2 दिन के अंदर के बाद इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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Diljit Dosanjh

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