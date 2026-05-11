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दिलजीत दोसांझ का कड़ा रुख, बोले- फैंस के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, चाहे तुम्हारे हाथ में कोई भी झंडा हो

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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दिलजीत दोसांझ ने पोस्ट शेयर कर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके फैंस को परेशान करेगा तो सिक्योरिटी उसे बाहर कर देगी।

दिलजीत दोसांझ का कड़ा रुख, बोले- फैंस के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, चाहे तुम्हारे हाथ में कोई भी झंडा हो

मशहूर पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में फिर तमाशा हुआ है। दरअसल, दिलजीत इन दिनों अपने 'ऑरा टूर' पर हैं। हाल ही में कैलगेरी में हुए उनके कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, जिसने विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में दिलजीत भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर साफ शब्दों में कहा कि वह अपने फैंस के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

क्या बोले दिलजीत दोसांझ?

दिलजीत दोसांझ ने इंस्टा पर लिखा, ‘बाहर खड़े होकर शांति से विरोध करना आपका अधिकार है। लेकिन अगर आप अंदर आकर मेरे फैंस को परेशान करेंगे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं किसी खास झंडे या बैनर के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आपकी नियत के खिलाफ है।’

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क्या है मामला?

पिछले हफ्ते कनाडा के कैलगेरी में हुए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के में कुछ प्रदर्शनकारी खालिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। उस समय दिलजीत ने मंच से कहा था कि कोई चाहे कितने भी झंडे लहरा ले पर वह पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन करना जारी रखेंगे।

फिर काॅन्सर्ट में क्या हुआ?

दिलजीत ने रविवार को पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके कॉन्सर्ट में लोग अपने साथ झंडे लेकर आते हैं। वे ऐसा अपनी पहचान और समर्थन दिखाने के लिए करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वही लोग बाहर खड़े होकर फैंस को गाली देते हैं और अंदर आकर कार्यक्रम में बाधा डालते हैं तो उन्हें उससे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी को ऐसे लोगों को कॉन्सर्ट से निकालकर बाहर फेंकने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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राजनीति में आने के प्रस्ताव को ठुकराया

आपको बता दें, पंजाब के रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों और सैन्य दिग्गजों के एक थिंक टैंक ने दिलजीत को पंजाव का नेतृत्व संभालने का प्रस्ताव दिया था। इस पर रिएक्ट करते हुए दिलजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो टूक जवाब दिया था और लिखा था, ‘कदे भी नहीं (कभी नहीं)। मेरा काम मनोरंजन करना है और मैं अपनी फील्ड में बहुत खुश हूं। धन्यवाद।’

दोनों तरफ से झेल रहे हैं विरोध की मार

कुछ हफ्ते पहले ही दिलजीत ने भावुक होकर कहा था कि उन्हें दोनों तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। भारत के कुछ वर्ग उन्हें अलगाववादी कह रहे हैं। वहीं कट्टरपंथी उन्हें गद्दार कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। हालांकि, वह बीच के रास्ते पर चल रहे हैं और अपने गाने से लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Diljit Dosanjh

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