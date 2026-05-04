दिलजीत दोसांझ बोले, भारत में मुझे खालिस्तानी कहा जाता है, कनाडा में अलगाववादी बुरा भला बोलते हैं
Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ ने कनाडा कॉन्सर्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें भारत में खालिस्तानी और विदेशों में पंजाब विरोधी कहकर निशाना बनाया जाता है।
दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ऑरा टूर के लिए कनाडा में हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनके गानों की नहीं, बल्कि उनके मंच से दिए गए पॉलिटिकल मैसेज की हो रही है। दिलजीत ने अपने हालिया कॉन्सर्ट में अपना दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि उन्हें हर तरफ से गालियां पड़ती हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वे कहां जाएं। (ये भी पढ़ें: OTT Release: ओटीटी पर 4 मई से 10 मई के बीच आने वाली हैं ये फिल्में और सीरीज, देखिए लिस्ट)
भारत में खालिस्तानी कहते हैं- दिलजीत
दरअसल, कनाडा के एडमंटन शहर में हुए शो के दौरान जब एक बच्चे ने दिलजीत का मशहूर नारा ‘पंजाबी आ गए ओये’ लगाया, तो दिलजीत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, 'जब मैं भारत जाता हूं, तो वहां मुझे खालिस्तानी कहा जाता है। जब मैं यहां (कनाडा) आता हूं, तो लोग मुझे कुछ और ही कहते हैं। मुझे दोनों तरफ से गालियां और नफरत मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां जाऊं? मैं तो बस उस बीच के रास्ते पर चलता हूं जो सीधा पंजाब और संगीत की ओर जाता है।'
खालिस्तानी झंडों पर दिया करारा जवाब
आपको पता है, दो दिन पहले कनाडा के कैलगरी शहर में हुए कॉन्सर्ट में कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडे लहराकर दिलजीत दोसांझ के शो में खलल डालने की कोशिश की थी। जब दिलजीत की नजर उन झंडों पर पड़ी तो उन्होंने बीच में ही शो रोक दिया और उनसे सीधे बात की थी। उन्होंने कहा था कि कोई चाहे जितने भी झंडे लहरा ले, वो पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन करना बंद नहीं करेंगे। (ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Election: थलापति विजय बनेंगे नए MGR? जानिए नायक से राजनेता बने सितारों का राजनीतिक सफर)
क्या है पूरा मामला?
दिलजीत दोसांझ दो गुटों के बीच फंस गए हैं।
1. भारत में विरोध का कारण: किसान आंदोलन का समर्थन करने और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने की वजह से भारत के कुछ लोग उन्हें खालिस्तानी समर्थक मानते हैं।
2. विदेशों में विरोध: वहीं, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे अलगाववादी उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन अलगाववादियों का मानना है कि अमिताभ बच्चन के साथ दिखना और मंच साझा करना पंजाब की भावनाओं के खिलाफ है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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