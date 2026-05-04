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दिलजीत दोसांझ बोले, भारत में मुझे खालिस्तानी कहा जाता है, कनाडा में अलगाववादी बुरा भला बोलते हैं

May 04, 2026 01:36 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ ने कनाडा कॉन्सर्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें भारत में खालिस्तानी और विदेशों में पंजाब विरोधी कहकर निशाना बनाया जाता है।

दिलजीत दोसांझ बोले, भारत में मुझे खालिस्तानी कहा जाता है, कनाडा में अलगाववादी बुरा भला बोलते हैं

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ऑरा टूर के लिए कनाडा में हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनके गानों की नहीं, बल्कि उनके मंच से दिए गए पॉलिटिकल मैसेज की हो रही है। दिलजीत ने अपने हालिया कॉन्सर्ट में अपना दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि उन्हें हर तरफ से गालियां पड़ती हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वे कहां जाएं। (ये भी पढ़ें: OTT Release: ओटीटी पर 4 मई से 10 मई के बीच आने वाली हैं ये फिल्में और सीरीज, देखिए लिस्ट)

भारत में खालिस्तानी कहते हैं- दिलजीत

दरअसल, कनाडा के एडमंटन शहर में हुए शो के दौरान जब एक बच्चे ने दिलजीत का मशहूर नारा ‘पंजाबी आ गए ओये’ लगाया, तो दिलजीत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, 'जब मैं भारत जाता हूं, तो वहां मुझे खालिस्तानी कहा जाता है। जब मैं यहां (कनाडा) आता हूं, तो लोग मुझे कुछ और ही कहते हैं। मुझे दोनों तरफ से गालियां और नफरत मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां जाऊं? मैं तो बस उस बीच के रास्ते पर चलता हूं जो सीधा पंजाब और संगीत की ओर जाता है।'

खालिस्तानी झंडों पर दिया करारा जवाब

आपको पता है, दो दिन पहले कनाडा के कैलगरी शहर में हुए कॉन्सर्ट में कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडे लहराकर दिलजीत दोसांझ के शो में खलल डालने की कोशिश की थी। जब दिलजीत की नजर उन झंडों पर पड़ी तो उन्होंने बीच में ही शो रोक दिया और उनसे सीधे बात की थी। उन्होंने कहा था कि कोई चाहे जितने भी झंडे लहरा ले, वो पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन करना बंद नहीं करेंगे। (ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Election: थलापति विजय बनेंगे नए MGR? जानिए नायक से राजनेता बने सितारों का राजनीतिक सफर)

क्या है पूरा मामला?

दिलजीत दोसांझ दो गुटों के बीच फंस गए हैं।

1. भारत में विरोध का कारण: किसान आंदोलन का समर्थन करने और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने की वजह से भारत के कुछ लोग उन्हें खालिस्तानी समर्थक मानते हैं।

2. विदेशों में विरोध: वहीं, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे अलगाववादी उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन अलगाववादियों का मानना है कि अमिताभ बच्चन के साथ दिखना और मंच साझा करना पंजाब की भावनाओं के खिलाफ है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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Diljit Dosanjh

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