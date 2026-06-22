दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी तोड़ घुसा प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर; झंडा लेकर किया डांस, अरेस्ट
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में एक खालिस्तान समर्थक ने फिर से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। झंडा लेकर शख्स स्टेज पर चढ़ गया और दिलजीत के बगल में डांस करने लगा।
दिलजीत दोसांझ के कैलिफोर्निया कॉन्सर्ट में जबरदस्ती घुसे खालिस्तानी प्रोटेस्टर के अरेस्ट होने की खबर है। शख्स सिंगर के शो में खालिस्तानी झंडा लेकर स्टेज पर चढ़ आया था। कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल है जिसमें वह आकर दिलजीत के बदल में डांस करता दिख रहा है। इसके बाद सिक्योरिटी उसे पकड़कर स्टेज से नीचे उतारती है। रिपोर्ट्स हैं कि शख्स के अरेस्ट कर लिया गया है।
क्या हुआ कॉन्सर्ट में
दिलजीत दोसांझ वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सैन फ्रैंसिस्को के चेस सेंटर में उनका एक कॉन्सर्ट था। इस कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों और सिंगर को चौंका दिया। घटना का वीडियो वायरल है। इसमें दिख रहा है कि दिलजीत स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। तभी एक बंदा खालिस्तानी झंडा लेकर स्टेज पर चढ़ आता है। वह दिलजीत से भी आगे जाकर डांस करने लगता है। तभी दिलजीत रुक जाते हैं। पीछे से सिक्योरिटी दौड़कर आती है और बंदे को स्टेज से घसीटकर ले जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स को वेन्यू से हटाकर अरेस्ट कर लिया गया। ट्विटर पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें अमेरिकन पुलिस शख्स के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे बाहर ले जाती दिख रही है।
पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं
दिलजीत के पिछले कॉन्सर्ट्स में भी ऐसी घटना हो चुकी है। अप्रैल के महीने में भी उनके एक शो में बवाल हुआ था। दिलजीत कनाडा में शो कर रहे थे। तभी वहां कुछ प्रो-खालिस्तान प्रोटेस्टर्स पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। वहां उन लोगों ने झंडा भी लहराया। उस वक्त भी उन्हें वेन्यू से भगाया गया था।
दिलजीत लिख चुके हैं कड़ा मैसेज
दिलजीत दोसांझ मई में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात को साफ कह चुके हैं कि इस तरह के प्रदर्शन के वह समर्थक नहीं हैं। उन्होंने लिखा था, बाहर खड़े होकर कोई भी प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन अगर आप अंदर आने की कोशिश करते हैं और मेरे फैन्स को परेशान करते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई बैनर या झंडा लाता है तो इसका मतलब है कि वह दिखाना चाहता है कि कहां से आया है और मेरा सपोर्टर है। पर अगर आप उसी बैनर को लेकर मेरे फैन्स को गाली देते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं या कुछ और हरकत करते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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