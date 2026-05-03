बीते दिसंबर मैंने शरीर छोड़ने की कोशिश की थी, मौत का खौफ नहीं; कॉन्सर्ट में बोले दिलजीत दोसांझ, फैन्स डरे
दिलजीत दोसांझ के एक कन्फेशन ने उनके फैन्स को चिंता में डाल दिया है। एक कॉन्सर्ट के बीच उन्होंने कहा कि बीते दिसंबर उन्होंने अपना शरीर छोड़ने की कोशिश की थी लेकिन अभी कुछ काम बाकी हैं।
दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे उनके फैन्स ने परेशान कर दिया है। यह कैलिगरी में हुए 30 अप्रैल के एक कॉन्सर्ट का है। इसमें दिलजीत लोगों से खचाखच भरे हॉल में अपना शो बीच में रोककर बोलते हैं कि वह मौत से नहीं डरते, बीते दिसंबर अपना शरीर छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। दिलजीत के इस बयान से लोगों की उनकी मेंटल हेल्थ की चिंता हो रही है।
छोड़ चुका हूं दुनिया
दिलजीत दोसांझ का यह वीडियो रेडिट पर पोस्ट किया गया है। इसके साथ कैप्शन है, दिलजीत का कहना है कि बीते दिसंबर उन्होंने शरीर छोड़ने की कोशिश की। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के बीच दिलजीत लोगों से बात करते दिख रहे हैं। वह पंजाबी में बोलते हैं, 'मैंने पहले ही यह दुनिया छोड़ दी है। मुझे मौत का डर नहीं है। बीते दिसंबर मैंने इस शरीर से बाहर आने की कोशिश की थी। लेकिन यह शरीर छोड़ने से पहले मुझे कुछ और काम करने हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पंजाब के बारे में हमेशा बात होती रही है, मैं नहीं रहूंगा इसके बारे में तब भी बात होती रहेगी। मैंने यह दुनिया पहले ही छोड़ दी है, यह सच है। मैं स्टेज पर खड़ा हूं और यह मेरा भगवान है।'
किसी से गिला नहीं
दिलजीत पंजाब से अपने कनेक्शन के लिए इमोशनल दिखे। वह बोले, 'मुझे मौत का डर नहीं और किसी से मुझे कोई गिला नहीं है। मैं सबको प्यार करता हूं। प्यार, सम्मान, माफ करना, मैं अपनी जिंदगी में जितना हो सके ये सब लाने की कोशिश कर रहा हूं। जो अभी भी मेरे साथ हैं, यह सब पंजाब के नाम पर है। मैं पंजाब हूं। आपका क्या कहना है?' बता दें कि इस शो में कुछ लोगों ने दिलजीत का विरोध किया था। लोगों का कहना था कि वह जिमी फालन के शो में गए और पंजाब में बाढ़ आई तो वहां नहीं गए। इसी के बाद दिलजीत शो रोककर लोगों से मुखातिब थे।
फैन्स में डर और चिंता
क्लिप पर कई कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन वह मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। एक और ने इस पर जवाब दिया है कि उनका मतलब स्पिरिचुअली है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं वे ऐसा ही फील करते हैं। एक और ने लिखा है, फेम मेंटल हेल्थ पर असर करता है। क्लिप पर किसी ने सवाल उठाया है कि क्या कोई जानता है कि उस वक्त उसके आसपास क्या हो रहा था। एक ने लिखा है, उम्मीद करता हूं कि वह ठीक है। एक कमेंट है, यह बहुत सीरियस लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। एक और ने लिखा है कि ये लोग ब्रेक क्यों नहीं लेते या रिटायर हो जाएं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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