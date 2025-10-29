कैब ड्राइवर आ गया; ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत दोसांझ को नस्लभेदी कमेंट्स का करना पड़ा सामना

संक्षेप: दिलजीत दोसांझ ने अपना नया वीडियो शेयर किया है यूट्यूब पर जिसमें बिहाइंड द सीन दिखाए अपने ऑस्ट्रेलिया टूर के। इस दौरान दिलजीत ने बताया कि उन्होंने वहां नस्लवाद का सामना किया था।

दिलजीत दोसांझ उन सेलेब में से हैं जो किसी भी मुद्दे पर बात करने से झिझकते नहीं हैं। फिलहाल वह अपनी एल्बम ऑरा के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं। अब इसी दौरान दिलजीत ने बताया कि कैसे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में नस्लवाद का सामना करना पड़ा। उन्हें कैब ड्राइवर से तक कम्पेयर किया गया।

क्या हुआ दिलजीत के साथ दिलजीत ने बताया कि जब वह लंदन में लैंड हुए तब पैपराजी उनकी फोटोज क्लिक करने लगी थी। हालांकि जब उन्होंने फोटोज शेयर की तो कमेंट सेक्शन में काफी अजीब कमेंट्स आने लगे। उन्होंने कहा, ‘किसी एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ। तो किसी ने मुझे कमेंट्स भेजे जो लोग बोल रहे थे। लोग बोल रहे थे कि नया उबर ड्राइवर आ गया या नया 7-11 कर्मचारी आ गया है. मैंने ऐसे नस्लवादी कमेंट्स पढ़े। लेकिन मेरा मानना ​​है कि दुनिया एक होनी चाहिए और कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए।’

दिलजीत बोले मैं गुस्सा नहीं हूं दिलजीत ने आगे कहा कि उन्हें इन लोगों से कम्पेयर होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिलजीत ने कहा, 'मुझे कैब या ट्रक ड्राइवर से कम्पेयर होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे गाने हर जगह जाते हैं। उनके पास भी जो मेरे बारे में ये बोल रहे हैं।'

दिलजीत की फिल्में दिलजीत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इस साल उनकी फिल्म सरदार जी 3 और डिटेक्टिव शेरदिल रिलीज हुई थी। वह अब बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह हैं। इस फिल्म को लेकर दिलजीत काफी एक्साइटेड हैं।