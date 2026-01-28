कभी सनी देओल की 'बॉर्डर' देखने तक के नहीं थे इस एक्टर के पास पैसे, अब 'बॉर्डर 2' में निभाया लीड रोल

संक्षेप: 'बॉर्डर 2' में दिलजीत की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है। मूवी में दिलजीत के अलावा सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को दर्शकों के ही नहीं, बल्कि क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं।

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी वॉर ड्रामा मूवी 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 'बॉर्डर 2' में दिलजीत की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है। मूवी में दिलजीत के अलावा सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को दर्शकों के ही नहीं, बल्कि क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। ऐसे में दिलजीत ने 'बॉर्डर' देखने की अपनी यादों को याद करते हुए बताया कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इस फिल्म को थिएटर में देख सकें। वहीं, आज वो खुद 'बॉर्डर 2' का हिस्सा हैं।

पूरे देश में शोर था कि 'बॉर्डर' आई है दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में 'बॉर्डर 2' एक्टर ने 'बॉर्डर' देखने के बारे में बात की और कहा, 'शोर बहुत था कि 'बॉर्डर' आई है, मतलब पूरे देश में शोर था कि 'बॉर्डर' आई है। तब घरवाले ऐसे थिएटर में जाने भी नहीं देते थे। हमारे पास कोई ऐसे पैसे भी नहीं थे कि हम थिएटर में देखें। मैंने फिर टीवी पर देखी थी जब 'बॉर्डर' आई थी। तो हम इंतजार ही कर रहे थे - कब आएगी और कब देखेंगे।' दिलजीत ने बताया कि उन्होंने यह फिल्म दो से तीन बार देखी थी।

'बॉर्डर 2' में काम करना मेरे लिए गर्व की बात है दिलजीत ने बताया कि उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थिएटर में फिल्म देखी थी और सभी को बताया था कि लोग इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'फिल्म का कमाल था थिएटर में। तो उसकी बातें सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि जब भी टीवी पर आएगी, मैं जरूर देखूंगा। तो मैंने टीवी पर देखी। भाजी, अभी जो मेरी फीलिंग है ना, वो ये है कि जो भगवान दे रहा है, मैं ले रहा हूं। मैं अपनी आपको लेकर आऊंगा।' नहीं समझता, मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाऊं। लेकिन जो भी भगवान दे रहा है, उसका शुक्र है।'