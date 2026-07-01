दिलजीत दोसांझ ने याद की बचपन की गरीबी, बोले- डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे
दिलजीत दोसांझ बचपन से ही फेमस होना चाहते थे। वह गरीब परिवार से थे और पैसे कमाने की धुन थी। अब सब कुछ हासिल करने के बाद उन्हें लगता है कि इन सबका कोई मोल नहीं।
दिलजीत दोसांझ के पास आज नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ है। एक वक्त था जब उनके घर पर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं होते थे। दिलजीत बचपन से ही खूब पैसा कमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की और जो भी ऑफर आया वो करते गए। हालांकि सब कुछ पाने के बाद उन्हें अब ये सब कोई अहमियत नहीं रखता।
जब किया शादियों में परफॉर्म
दिलजीत दोसांझ Q with Tom Power यूट्यूब चैनल पर थे। उन्होंने बताया कि वह जो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं वही उनकी इनका का मेन सोर्स है। दिलजीत करियर की शुरुआत में शादियों में परफॉर्म करने पर बोले, 'यह बहुत बढ़िया है। इस फील्ड में काफी पैसा है।'
बर्थडे बुकिंग ने बदला गेम
इन सबकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर दिलजीत ने जवाब दिया, 'मेरा एल्बम 2002 में आया और 4-5 लोग मेरी कंपनी में आकर बोले कि हम इस बंदे को बर्थडे पार्टी के लिए बुक करना चाहते हैं।' दिलजीत ने बताया कि पहले तो वह बर्थडे में गाने के लिए नहीं जाना चाहते थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बंधे थे तो बुकिंग लेनी पड़ी। फिर उन्हें अहसास हो गया कि सिर्फ गानों की सेल से उनका गुजारा नहीं हो पाएगा।
लेते गए सारे ऑफर्स
दिलजीत बोले, 'जब उन लोगों ने पैसा दिया तो लगा कि यही रास्ता है। पैसे कमाना लत बन गया। मैंने किसी को ना नहीं कहा। किसी ने 5000, 10000, 15,000 जितने भी रुपये दिए, मैंने हां बोला। मैंने किसी को ना नहीं कहा। मैं हर जगह दिन-रात गया।'
क्यों किया कॉन्सर्ट करने का फैसला
दिलजीत ने बताया कि वह बहुत शादियों में परफॉर्म कर रहे थे तो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ आर्टिस्ट उन्हें नीची नजर से देखने लगे। ऐसे जताने लगे कि दिलजीत उसी तरह के परफॉर्मेंस में सूट करते हैं। फिर अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने अलग रास्ता चुना। दिलजीत बोले, मैंने कहा, ठीक है अब मैं शादियों में परफॉर्म नहीं करूंगा। अब मैं अपने कॉन्सर्ट्स करूंगा और उनकी प्लानिंग करने जा रहा हूं।
बचपन में देखी गरीबी
दिलजीत ने अपने बचपन के बारे में बताया कि वह गरीबी में बड़े हुए थे तो अमीर होने का सपना बचपन से ही था। जब छोटे थे तबसे ही अमीर और फेमस बनना चाहते थे। ऐसा इंसान जिसे हर कोई पहचाने, भले ही किसी को पर्सनली ना जानता हूं। दिलजीत ने बताया कि बड़े हो रहे थे तो सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसे कमाना था लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता।
डॉक्टर को दिखाने के नहीं थे पैसे
वह बोलते हैं, 'क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं। यह एक बिलो-ऐवरेज फैमिली थी। अगर आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं होंगे। तो बीमार ही मत पड़ो क्योंकि पैसे नहीं होंगे।' दिलजीत ने बताया कि शुरुआत में पैसा बहुत जरूरी लगता था, वह दिनरात काम करते और सारे ऑफर्स ले लेते थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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