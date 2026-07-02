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दिलजीत दोसांझ से फैन ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पूछा, एक्टर ने कहा- ब्रो मुझे…

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Diljit Dosanjh: इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान, सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछा गया।

दिलजीत दोसांझ से फैन ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पूछा, एक्टर ने कहा- ब्रो मुझे…

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शनों या राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। दरअसल, हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान, जब दिलजीत के एक फैन ने उनसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दिलजीत का जवाब

दिलजीत ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘जंतर मंतर कहां है प्रोटेस्ट के लिए…ब्रो मुझे दूर ही रखो प्रोटेस्ट जैसी चीजों से। ब्रो, मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं थोड़ी ना नेता हूं। सारा कुछ लाइफ में कभी नहीं ठीक हो सकता। इस दुनिया में सारा कुछ नहीं ठीक हो सकता।’ इसके साथ ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की एक पंक्ति भी साझा की ‘नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम अधार।’ अपनी बात को खत्म करते हुए दिलजीत ने दोनों पक्षों को शुभकामनाएं दीं और दोहराया कि वो इस मुद्दे से पूरी तरह अनजान हैं इसलिए उनके पास इस पर कहने के लिए और कुछ नहीं है।

दिलजीत दोसांझ
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CJP के विरोध प्रदर्शन के बारे में

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। यहां प्रदर्शनकारी पेपर लीक होने और अन्य कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, इस प्रदर्शन में अलग-अलग राज्यों से छात्र और समर्थक शामिल हुए हैं, जो परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

दिलजीत दोसांझ
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दिलजीत के बारे में

दिलजीत दोसांझ अभी अपने 'ऑरा टूर 2026' में व्यस्त हैं और दुनिया भर के अलग-अलग जगहों पर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं एक्टर के तौर पर हमने उन्हें आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा था। ये फिल्म इस वक्त थिएटर्स में लगी हुई है और भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर पर आधारित है। दिलजीत के अलावा इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना हैं।

‘मैं वापस आऊंगा’ बॉक्स ऑफिस

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मैं वापस आऊंगा’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 21 दिनों में सिर्फ 51.15 करोड़ रुपये की कमाई की है।

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मैं वापस आऊंगा
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Diljit Dosanjh Cockroach Janta Party

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