दिलजीत दोसांझ से फैन ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पूछा, एक्टर ने कहा- ब्रो मुझे…
Diljit Dosanjh: इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान, सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछा गया।
सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शनों या राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। दरअसल, हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान, जब दिलजीत के एक फैन ने उनसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
दिलजीत का जवाब
दिलजीत ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘जंतर मंतर कहां है प्रोटेस्ट के लिए…ब्रो मुझे दूर ही रखो प्रोटेस्ट जैसी चीजों से। ब्रो, मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं थोड़ी ना नेता हूं। सारा कुछ लाइफ में कभी नहीं ठीक हो सकता। इस दुनिया में सारा कुछ नहीं ठीक हो सकता।’ इसके साथ ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की एक पंक्ति भी साझा की ‘नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम अधार।’ अपनी बात को खत्म करते हुए दिलजीत ने दोनों पक्षों को शुभकामनाएं दीं और दोहराया कि वो इस मुद्दे से पूरी तरह अनजान हैं इसलिए उनके पास इस पर कहने के लिए और कुछ नहीं है।
CJP के विरोध प्रदर्शन के बारे में
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। यहां प्रदर्शनकारी पेपर लीक होने और अन्य कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, इस प्रदर्शन में अलग-अलग राज्यों से छात्र और समर्थक शामिल हुए हैं, जो परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
दिलजीत के बारे में
दिलजीत दोसांझ अभी अपने 'ऑरा टूर 2026' में व्यस्त हैं और दुनिया भर के अलग-अलग जगहों पर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं एक्टर के तौर पर हमने उन्हें आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा था। ये फिल्म इस वक्त थिएटर्स में लगी हुई है और भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर पर आधारित है। दिलजीत के अलावा इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना हैं।
‘मैं वापस आऊंगा’ बॉक्स ऑफिस
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मैं वापस आऊंगा’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 21 दिनों में सिर्फ 51.15 करोड़ रुपये की कमाई की है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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